X!

TÄNA OTSE | Inglismaa ja Argentina ajalooline vastasseis saab uue peatüki

Jalgpalli MM
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiri teises poolfinaalis kohtuvad kolmapäeval Atlantas põlised rivaalid Inglismaa ja Argentina. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 21.30, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, jalgpallistuudiot juhib Debora Saarnak.

Kuigi Inglismaad ja Argentinat lahutab Atlandi ookean ja tuhanded kilomeetrid, on need koondised rivaalideks olnud juba aastakümneid. 1966. aasta MM-il, mida Inglismaa võõrustas, kohtusid kaks riiki veerandfinaalis. Argentina kapten Antonio Rattin sai esimesel poolajal punase kaardi ning võttis väljakult lahkudes protesti märgiks endaga kaasa nurgalipu, millel oli Suurbritannia lipp.

Rattin, kes suri eelmise nädala lõpus 89 aasta vanuselt istus seejärel väljaku kõrval punasele vaibale, mis oli mõeldud kuninganna Elizabethile ning meenutas hiljem, et Inglismaa fännid loopisid teda õllepurkidega. Pingeid täis mäng lõppes Inglismaa võiduga, mille järel nimetas võõrustajate peatreener Alf Ramsey vastaseid "loomadeks". See solvang jäi argentiinlastele kauaks meelde.

1982. aastal olid riigid Falklandi saarte kuuluvuse tõttu sõjalises konfliktis ja 1986. aasta MM-iks olid pinged haripunktis. Toona mindi vastamisi veerandfinaalis ning legendaarse Diego Maradona kaks väravat – neist üks MM-ide ajaloo kauneim, teine vastuoluliseim – viisid seekord edasi argentiinlased.

1998. aasta MM-i kaheksandikfinaalis sai David Beckham Diego Simeone vastu tehtud vea eest punase kaardi ja Argentina võitis kaheksandikfinaalis, seni viimases omavahelises MM-i kohtumises neli aastat hiljem aitas Beckhami värav inglastel Argentinat alagrupiturniiril võita.

Kolmapäevase poolfinaali eel on meedia üritanud ajalugu taas üles kaevata, kuid mõlema koondise mängijad ja taustajõud pole tahtnud sellega kaasa minna. "See on jalgpallimäng. Punkt. Mitte midagi muud. Ärme otsi midagi muud," sõnas Argentina peatreener Lionel Scaloni pärast laupäevast veerandfinaali võitu Šveitsi üle.

Küll on Argentina mängijad traditsiooniliselt pärast oma võite riietusruumis skandeerinud oma fännide seas populaarseks saanud laule ja ühes neist lubatakse kättemaksu 1994. aasta MM-i eest, mil Diego Maradona saadeti USA-s toimunud finaalturniirilt positiivse dopinguproovi tõttu koju. "See võit on saarte, Diego ja Leo [Messi] viimase [MM-i] nimel," laulavad mängijad.

"See vastasseis on pakkunud nii palju ikoonilisi hetki ja ma arvan, et seda ei saa lihtsalt järjekordseks mänguks nimetada," rääkis Inglismaa peatreener Thomas Tuchel teisipäevasel pressikonverentsil. "Treenerina peame aga just seda tegema, keskenduma sellele, mida saame mõjutada. Me ei räägi ajaloolistest asjadest, me ei räägi ikoonilistest hetkedest. MM iseeneses on juba piisavalt ikooniline, tähelepanu piisavalt kõrge," lisas ta.

Teise poolfinaali võitja kohtub pühapäeval East Rutherfordis MM-finaalis Hispaaniaga, kes oli teisipäeval 2:0 üle Prantsusmaast.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

MM-i tänased mängud
21.30
ETV
Poolfinaal
Inglismaa – Argentina
Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Debora Saarnak

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

11:51

Shakira, Bieberi jt esinemised venitavad MM-i finaali vaheaja kuni 25-minutiliseks

10:11

De la Fuente: oleme taas leidnud 2010. aasta vaimu

09:47

Deschamps: hispaanlased lugesid väga hästi meie mängu, me ei leidnud lahendusi

09:45

TÄNA OTSE | Inglismaa ja Argentina ajalooline vastasseis saab uue peatüki

00:00

Hispaania nullis prantslaste võimsa rünnakumasina ja jõudis finaali Uuendatud

14.07

Henn ja Frolov kiitsid Norra ootustega toimetuleku oskust

14.07

MM-ilt välja praagitud Hollandi kohtunik suri

14.07

Deschamps enne poolfinaali: oleme valmis suurejooneliseks mänguks

14.07

Endise Hispaania peaministri sõnavõtt tõi kaasa rassismisüüdistused

14.07

Äsja MM-il osalenud jalgpalluri surm on politseiuurimise all

tabeliseisud

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

13:18

Kaugeltki mitte üksnes ketas. Nool meenutas Sydney olümpia kriitilisi hetki

12:13

Man United ostis Walesi koondise väravavahi

11:51

Shakira, Bieberi jt esinemised venitavad MM-i finaali vaheaja kuni 25-minutiliseks

11:34

Vasaraheite valitseja Katzberg nihutas hooaja tippmarki

11:03

Youri Tielemansi karjäär jätkub Manchester Unitedis

10:30

Prantsusmaal õitsele löönud Greenwoodi karjäär jätkub Türgis

10:11

De la Fuente: oleme taas leidnud 2010. aasta vaimu

09:47

Deschamps: hispaanlased lugesid väga hästi meie mängu, me ei leidnud lahendusi

09:45

TÄNA OTSE | Inglismaa ja Argentina ajalooline vastasseis saab uue peatüki

09:25

Schjönning-Larseni klubi sai penaltiseerias võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo