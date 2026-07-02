X!

TÄNA OTSE | Euroopa koondiste duellis kohtuvad Hispaania ja Austria

Jalgpalli MM
Jalgpalli MM

Täna kell 21.50 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli MM-finaalturniiri 1/16-finaali kohtumiselt Hispaania - Austria. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Markus Jürgenson.

Hispaania pidi alagrupiturniiri avavoorus rahulduma üllatusliku 0:0 viigiga Roheneemesaarte vastu, kuid alistas järgmises voorus Saudi Araabia kindlalt 4:0 ning vormistas H-alagrupis esikoha viimases voorus teenitud 1:0 võiduga Uruguay üle.

Austria alustas MM-turniiri 3:1 võiduga Jordaania üle. Teises voorus kaotati valitsevale maailmameistrile Argentinale 0:2, aga viimases voorus võideldi Alžeeria vastu välja dramaatiline 3:3 viik, mis aitas austerlased J-alagrupist teisena edasi.

Hispaania ja Austria on omavahel kohtunud 16 korda ning ajalugu soosib hispaanlasi, kes on võitnud üheksal juhul. Austria arvel on küll ainult neli võitu, aga üks neist sündis MM-finaalturniiril, kui 1978. aastal Argentinas pandi oma paremus maksma numbritega 2:1.

Austria kapten David Alaba tõdes mängueelsel pressikonverentsil, et Hispaania on kahtlemata favoriidi rollis. "Hispaanial on tohutult kvaliteeti. Neil on mängijaid, kes suudavad otsustada mängu saatust. Meie ei karda seda. Teame, millised on meie tugevused ja eelised. Kui suudame neid väljakul näidata, siis võib-olla isegi õnnestub meil võita. Anname võidu nimel endast kõik," rääkis Alaba.

Hispaania peatreener Luis de la Fuente iseloomustas Austriat kui agressiivset ja otsustuskindlat meeskonda. "Austria üritab vastased suure surve alla panna, kasutades mees-mees kaitset. See annab aimu, et tuleb mäng, kus tekib palju üks-ühele võitlusi ning neid võitlusi tuleb võita nii rünnakul kui ka kaitses. Kui Austria vajub sügavale kaitsesse, siis ei jää meil muud üle kui palli palju ja täpselt ringi veeretada," sõnas de la Fuente.

Selle mängu võitja liigub edasi kaheksandikfinaali, kus on vastaseks kas Portugal või Horvaatia.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

11:25

TÄNA OTSE | Euroopa koondiste duellis kohtuvad Hispaania ja Austria

07:10

Bosnia alistanud USA sammus kodusel MM-il kaheksandikfinaali

01:53

Kaotusseisust välja tulnud Belgia võitis lisaaja üleminutite penaltist

01.07

Tuchel: olen uhke, sest meeskonna jaoks ei olnud kaotus võimalik

01.07

MM-il säranud Maroko ründaja lõi käed Müncheni Bayerniga

01.07

VIDEO | Kapten Kane tõi iluväravaga kastanid tulest

01.07

Kane'i viimase veerandtunni väravad saatsid Inglismaa kaheksandikfinaali Uuendatud

01.07

MM-il langenud Ecuadori peatreenerist sai järjekordne ametist lahkuja

01.07

Mehhiko MM-i pidustustel hukkus kolm inimest

01.07

Elevandiluuranniku peatreener: võib-olla jäi meil puudu küpsusest

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

12:51

Eesti judokad jõudsid kadettide EM-il kahel korral esiviisikusse

12:17

Karelson võitis Jerevanis kõrgetasemelise maadlusturniiri

11:43

Jacobs jooksis 100 meetrit läbi aegade kolmanda ajaga

11:25

TÄNA OTSE | Euroopa koondiste duellis kohtuvad Hispaania ja Austria

11:09

Selgusid Optibet Eesti-Läti korvpalliliiga uue hooaja osalejad

10:35

TÄNA OTSE | Premium liigas võõrustab Kuressaare Florat

10:01

Eesti U-20 käsipallikoondis alustas kontrollmänge suure kaotusega

09:29

Kohtunikule käratanud Kyrgios: kõik need reeglid on niikuinii nii rumalad

08:49

Veesaar sõlmis Hawksiga 9,3 miljoni dollari suuruse lepingu

08:18

Djokovic alistas Tsitsipase ja kirjutas end Wimbledoni rekordiraamatusse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo