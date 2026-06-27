VAATA OTSE | Inglismaa ja Panama jätsid avapoolajal väravad löömata

Keskööl tehakse Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-finaalturniiril algust L-alagrupi viimaste mängudega, ERR-i kanalitelt näeb otseülekandes Inglismaa ja Panama vastasseisu. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab laupäeval kell 23.50, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Joel-Rasmus Remmel. Sündmuste käiku saab jälgida ka otseblogist.

Enne mängu:

Viimase kaheksa aasta jooksul MM-il neljanda koha ning kahel korral EM-il hõbeda saanud Inglismaa koondis unistab sellest, et saaks esimest korda pärast 1966. triumfi MM-tiitli koju viia. Tänavust MM-i alustati vinge võiduga, kui kui Harry Kane'i, Jude Bellinghami ja Marcus Rashfordi tabamustest alistati Horvaatia 4:2. Inglased olid heas hoos, aga sellele järgnes pettumust valmistav esitus Ghana vastu, kus kohtunik jättis 79. minutil Aafrika koondisele penalti vilistamata. Inglased tekitasid küll ohtralt võimalusi, aga väravad jäidki löömata ja mäng lõppes 0:0 viigiga.

Inglismaa on nelja punktiga siiski L-alagrupi tipus ning said öösel vastu laupäeva Uruguay kaotuse järel hea uudise, kui sai kindlaks, et nad on kindlustanud edasipääsu vähemalt kolmanda koha tiimina. Viimases voorus minnakse vastamisi Panamaga, kes pidi tunnistama nii Ghana kui ka Horvaatia üheväravalist paremust ning on paraku võimaluse edasipääsuks minetanud.

Inglismaa jaoks peaks viimase mängu tulemus siiski vägagi oluline olema: L-alagrupi võitja kohtub sõelmängude avaringis ühe kolmanda koha tiimiga ning järgmises ringis ootaks ees kas Mehhiko või taaskord kolmanda koha tiim. L-grupi teine kohtub avaringis kas Portugali või Colombiaga, teises ringis ootaks tõenäoliselt ees võimas Hispaania.

Võiduga kindlustavad inglased igal juhul alagrupis esikoha, sõltuvalt samal ajal toimuva Ghana ja Horvaatia kohtumise tulemusest võib piisada ka viigist ja isegi kaotusest.

Inglismaa peatreener Thomas Tuchel on juba kinnitanud, et tema tiim peab toime tulema ilma jalga vigastanud kaitsja Reece Jamesita. Lisaks on küsimärgi all päev tagasi suure raha eest Manchester Citysse kolinud Elliot Anderson, viimase trenni jättis vahele ka poolkaitsja Declan Rice.

"Olen oma valikutega rahul. Mina panin selle tiimi kokku, olen nende mängijate ja nende tugevustega rahul," rääkis Tuchel. "Loomulikult tahaks kaasa võtta kõik võtmemängijad, tahaks, et nad oleks saadaval. Aga me lahendame probleeme, see on meie töö. See on pikk turniir, me peame edasi liikuma."

Panama mängib maailmameistrivõistlustel teist korda, aga ei ole suutnud 2018. aastal Venemaal ega nüüd Põhja-Ameerikas veel võiduarvet avada. Taanis sündinud, aga omal ajal Hispaania koondist esindanud Thomas Christianseni juhendatavad on kaitses soliidselt üles ehitatud ning suudavad vasturünnakul valusalt torgata. Kaptenipaela kannab ääreründaja Yoel Barcenas, liidriteks on veel poolkaitsja Michael Murillo ja rekordinternatsionaalist kaitsja Anibal Godoy.