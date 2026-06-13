Inglismaa jalgpallikoondis langes varguse ohvriks

Inglismaa koondis lõpetas neljapäeval Floridas, Palm Beachis MM-i eelse treeninglaagri ja kolis reedel oma asjadega Missouri osariigi linna Kansas Citysse, mis on koondise baasiks MM-i ajal.

Kolimise käigus pandi nende treeningvarustust vedanud sõidukitest pihta nii palle, trennivorme kui ka putsasid. Koondise ise lendab Kansas Citysse laupäeval.

Kansas City politsei kommenteeris reedel, et nad alustasid vargusjuhtumi uurimist ning praeguseks on juba vahistatud kaks kahtlusalust.

Inglismaa koondis peaks Kansas Citys pidama esimese treeningu sealse aja järgi laupäeva pärastlõunal. MM-turniir algab nende jaoks tuleval kolmapäeval, 17. juunil, kui L-alagrupi avavoorus minnakse vastamisi Horvaatiaga.