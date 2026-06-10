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Maavärin raputas Inglismaa koondise MM-i ettevalmistust Floridas

MM-i L-alagrupp
Inglismaa koondis Palm Beach Gardensil
Inglismaa koondis Palm Beach Gardensil Autor/allikas: SCANPIX/AFP
MM-i L-alagrupp

Inglismaa jalgpallikoondise ettevalmistus maailmameistrivõistlusteks sai ootamatu vahejuhtumi, kui nende treeninglaagri piirkonda Floridas raputas tugev maavärin.

6,1-magnituudine maavärin leidis aset Kuuba lääneranniku lähistel ning selle tõukeid oli tunda ka Floridas, sealhulgas Orlandos ja Miamis. Tegemist oli piirkonna tugevaima maavärinaga viimase 150 aasta jooksul. Mitmes hoones korraldati ettevaatusabinõuna evakuatsioon.

Inglismaa koondis viibib praegu West Palm Beachis, kus valmistutakse viimaseks MM-eelseks kontrollmänguks Costa Rica vastu. USA riiklik ilmateenistus teatas, et maavärin ei tekitanud tsunami ohtu, kuid geoloogiateenistuse hinnangul võivad järgneda järeltõuked.

Thomas Tucheli juhendatav Inglismaa alistas laupäeval Tampas peetud kontrollmängus Uus-Meremaa 1:0, võiduvärava lõi Harry Kane. Costa Ricaga kohtutakse kolmapäeval Orlandos.

Pärast seda liigub Inglismaa koondis oma MM-i põhibaasi Kansas Citysse. Maailmameistrivõistluste avamängus minnakse 17. juunil vastamisi Horvaatiaga. Alagrupis kohtutakse veel Ghana ja Panamaga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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