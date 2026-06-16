Inglismaa kaitsja jaoks sai MM-turniir tõenäoliselt läbi

23-aastane äärekaitsja oli juba klubihooaja lõpus kimpus reievigastusega ning BBC Spordi teatel sai ta pühapäeval toimunud koondise treeningul uuesti vigastada, tehes liiga säärelihasele. BBC kirjutas Livramento MM-ilt eemale jäämisest veidi umbmääraselt, aga seevastu The Athletic ja Sky Sports väitsid konkreetselt, et Livramento jääb MM-ilt kindlasti eemale.

Kuna Inglismaa esimene kohtumine toimub Eesti aja järgi alles kolmapäeva hilisõhtul, siis on koondise peatreeneril Thomas Tuchelil veel aega, et teha koondise ridades vahetus. Nii The Athleticu kui ka Sky Sportsi sõnul asendab Livramentot Londoni Chelsea kaitsja Trevoh Chalobah, keda Tuchel tunneb hästi ajast, mil ta oli Chelsea peatreener.

Inglismaa läheb kolmapäeval toimuvas L-alagrupi avamängus vastamisi Horvaatiaga. Seejärel kohtub Inglismaa 23. juunil Ghanaga ja lõpetab alagrupifaasi 27. juunil Panama vastu.