Kaldvee ja Lill said Praha MK-etapil viienda koha

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill kaotas nädalavahetusel Prahas toimunud MK-etapi veerandfinaalis napilt Tšehhi kurlingupaarile 7:8 ning pidi leppima viienda kohaga.

Alagrupi kohtumised läbisid eestlased puhaste paberitega ning teenisid neli veenvat võitu tulemustega 8:4, 8:2, 12:2 ja 8:2.

Edasi liiguti veerandfinaali, kus vastaseks oli Tšehhi kurlingupaar Klara Cihlarova - Tomas Macek ning vastasel õnnestus sel korral võtta eestlastelt revanš. Nimelt möödunud aastal kohtuti omavahel samuti Praha MK-etapil ning tol korral tulid võitjaks eestlased. Sel korral tuli aga pingelise kohtumise võitjaks Tšehhi kurlingupaar, Kaldvee ja Lill pidi tunnistama vastase paremust tulemusega 7:8.

Prahas toimuval kõrgetasemelisel MK-etapil osales kokku 20 kurlingupaari.

Eesti kurlingupaar valmistub kuu lõpus algavaks segapaaris kurlingu MM-iks. Eesootaval nädalavahetusel osalevad Kaldvee ja Lill Austrias Badenis toimuval MK-etapil.

Segapaaris kurlingu MM algab 25. aprillil Šveitsis Genfis. Sel aastal osaleb 20 võistkonda, kes on jagatud kahte alagruppi ning võitjad selguvad 2. mail. Varasematelt turniiridelt on Kaldveel ja Lillel ette näidata 2024. aasta maailmameistrivõistluste hõbemedal ning 2025. aasta MM-ilt toodi koju neljas koht.