Kaldvee ja Lill teevad pärast olümpiat esimese rahvusvahelise võistluse

Milano Cortina olümpia segapaaride kurling. Eesti - Tšehhi Autor/allikas: Hendrik Osula / Team Estonia
Olümpiamängudel kümnenda koha saanud Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill on alustanud ettevalmistusi selle kuu lõpus toimuvateks maailmameistrivõistlusteks ning sel nädalavahetusel võetakse mõõtu Praha MK-etapil.

Eesti kurlingupaari jaoks on tegemist esimese välismaise turniiriga pärast olümpiamänge. "Oleme Mariega pärast olümpiat võtnud aega, et koguda mõtteid ja jõudu kurlinguhooaja lõpus toimuvaks MM-iks," sõnas Lill.

"Nüüd on väga hea meel taas MK-etappidel võistelda, kuigi vahepeal oli väga hea mängida ka kodujääl ning segapaaris kümnendat korda Eesti meistriks tulemine on meie jaoks märgiline saavutus."

Prahas toimuval MK-etapil osaleb kokku 20 kurlingupaari, kes on jagatud nelja alagruppi.

Kaldvee ja Lill mängivad B-alagrupis, kus nende vastasteks on Austria kurlingupaar Hannah Augustin ja Martin Reichel, kanadalased Ashley Waye ja Rob Retchless, Šveitsi kurlingupaar Jolanta Devaux ja Michael Devaux ning Tšehhi noor, kuid paljulubav võistkond Sofie Krupičková ja Ondřej Blaha.

Milano Cortina olümpiamängudel osalenud tiimidest teeb Praha MK-etapil lisaks Kaldveele ja Lillele kaasa ka Tšehhi kurlingupaar Julie Zelingrova ja Vit Chabicovsky, kes saavutas olümpiaturniiril üheksanda koha.

Alagrupimängudes kohtuvad kõik võistkonnad omavahel ja iga alagrupi kaks paremat pääsevad veerandfinaali. MK-etapi võitjad selguvad pühapäeval.

Segapaariskurlingu MM toimub Šveitsis Genfis 25. aprillist 2. maini. MM-il võistleb kokku 20 võistkonda, kes on jagatud kahte alagruppi. Varasematelt aastatelt on Kaldveel ja Lillel ette näidata 2024. aasta maailmameistrivõistluste hõbemedal ka 2025. aasta MM-i neljas koht.

Toimetaja: Siim Boikov

