Lepistu: minu profikarjäär on 95-protsendilise tõenäosusega läbi

Brent Lepistu Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Neljal korral Eesti jalgpallimeistriks kroonitud Brent Lepistu avaldas Õhtulehe saates "Kolmas poolaeg", et teda ei näe tõenäoliselt enam Premium liigas väljakul.

"95 protsenti kindlalt võib väita, et olen endine jalgpallur," sõnas viimased hooajad FCI Levadias veetnud ja nendega kahekordseks Eesti meistriks tulnud Lepistu Õhtulehele.

"Kusjuures eelmise hooaja lõpus ei arvanud ma, et karjäär on läbi. Mul olid edasised plaanid, aga need ei kukkunud nii välja, nagu jutt oli," tunnistas Eesti liigas 243 mängu ja 23 väravat kirja saanud poolkaitsja.

"Paide [Linnameeskond] oli kõige aktuaalsem ja seda juba viimased mitu-mitu aastat," sõnas ka Norras, Soomes ning Rumeenias mänginud Lepistu. "Igal aastal taheti mind ja oli leping ees, aga seekord kukkus see variant kuidagi mulle ootamatult ära. Tänavu paberit ei tulnud, kuigi jutud olid."

