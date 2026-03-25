Sajanda koondisemängu kirja saanud Jaanimaa: tahan väärikalt lõpetada

Dener Jaanimaa pidas oma sajanda mängu meeste koondises. Autor/allikas: Karl-Fredy Kruup/Eesti Käsipalliliit
Eesti meeste käsipallikoondis lõpetas eelmisel nädalal Euroopa meistrivõistluste eelkvalifikatsiooni kindla võiduga Küprose üle. Lisaks edasipääsule järgmisesse ringi tegi kohtumise eriliseks fakt, et Dener Jaanimaa pidas oma 100. mängu sinimustvalges särgis.

Eesti alistas Küprose 35:13 ning edenes koondtulemusega 66:40 järgmisesse ringi. "Vastane oli nagu oli ja lasi meil end üle joosta. Kuigi neil olid ka mõned puudujad, siis tänasel Küprosel poleks meie vastu ka täiskoosseisus mingit võimalust," ütles Eesti resultatiivseimana seitse väravat kirja saanud Jaanimaa.

Jaanimaast sai laupäeval kuues mängija, kes on meeste käsipallikoondise eest vähemalt sada mängu kirja saanud. Tema ees on veel Jaan Kauge (123), Martin Johannson (122), Marius Aleksejev (113), Kristjan Muuga (113) ja Mait Patrail (106). "Kuigi olen ka loobumismõtteid mõlgutanud, siis Kaj Kekkiga vesteldes otsustasin, et niikaua kui olen heas konditsioonis, tulen koondist aitama," sõnas Jaanimaa enne eelmise tsükli algust.

"Kekki rõhub tempole ning trennid on rasked," kommenteeris Jaanimaa koondise soomlasest peatreenerit. "Uni on tähtis ning kõigile meestele on ajad ette antud, millal magama minema peab. Kõvasti keskendume aktiivsele kaitsele ning meile on nõu antud, et peame oma füüsilisega tegelema."

"Ütleme nii, et võtan hetkel oma karjääri ühe kuu kaupa," jätkas 36-aastane paremsisemine oma tuleviku kohta koondises. "Piinama ma oma keha ei hakka ning kindlasti ei ole ma see mängija, kes mitme kaitsme, teibi ja soojakreemi abil platsile jookseb. Tahan ikkagi väärikalt oma karjääri lõpetada."

Seoses maailmas toimuvate sündmustega on ka Jaanimaa klubihooaja lõpp Kuveidi Sulaibikhat SC meeskonnas kahtluse all. "Nii nagu kogu maailmas, on ka meil palju küsimärke. Eks lähipäevil selgub, mis minust isiklikult hooaja lõpuni saab," lõpetas Jaanimaa, kelle koduklubi paikneb kohalikus liigas kolmandal kohal, vaid üks punkt lahutamas liidripositsioonist.

Neljapäeval toimub Lissabonis 2028. aasta EM-i valikturniiri alagruppide loos, kus selguvad Eesti koondise vastased järgmises ringis. Finaalturniirile pääseb 24 koondist ning neli osalejat on juba teada: valitsev Euroopa meister Taani ning korraldajariigid Hispaania, Portugal ja Šveits.

Samal teemal

käsipalliuudised

13:14

Sajanda koondisemängu kirja saanud Jaanimaa: tahan väärikalt lõpetada

24.03

Saksamaa käsipallimeister leidis kadunuks peetud trofee oma keldrist

21.03

Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika

19.03

Käsipallikoondis sai tähtsa mängu eel olulise õppetunni

19.03

Eesti käsipallikoondis alistas Suurbritannia ka teist korda

19.03

HC Tabasalu võitis napilt SK Tapa/Tapa valla Spordikooli

18.03

Eesti käsipallikoondis alustas tähtsat nädalat kindla võiduga

17.03

Saksamaal lepingut pikendanud Priskus: teeme koondises korrektuurid

16.03

Eesti käsipallikoondist ootab edasilükatud valikmäng

16.03

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

12:40

TÄNA OTSE | Kes hõivavad Miura ja Kihara poolt vabaks jäetud trooni?

12:08

Ottawa nooruki debüüt NHL-is kujunes hiilgavaks

11:22

Sinner ja Zverev pidid võidu nimel pingutama

10:39

Veesaare koduülikool vahetab treenerit

10:18

TÄNA OTSE | Iluuisutamise MM-il lähevad jääle Petrõkina ja Langerbaur

09:47

Jokic tassis kolmikduubliga Nuggetsi napi võiduni

09:08

Žalgiris leidis teisel poolajal oma rütmi ja alistas Bayerni

08:32

Maailmarekordimees Alekna heitis operatsioonilauale

08:05

Kollo ja Maasik lõpetasid Absa Cape Epicu

24.03

Arsenal kostitas linnarivaali iluväravatega, Wolfsburg alistas Lyoni

