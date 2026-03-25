Sajanda koondisemängu kirja saanud Jaanimaa: tahan väärikalt lõpetada

Eesti alistas Küprose 35:13 ning edenes koondtulemusega 66:40 järgmisesse ringi. "Vastane oli nagu oli ja lasi meil end üle joosta. Kuigi neil olid ka mõned puudujad, siis tänasel Küprosel poleks meie vastu ka täiskoosseisus mingit võimalust," ütles Eesti resultatiivseimana seitse väravat kirja saanud Jaanimaa.

Jaanimaast sai laupäeval kuues mängija, kes on meeste käsipallikoondise eest vähemalt sada mängu kirja saanud. Tema ees on veel Jaan Kauge (123), Martin Johannson (122), Marius Aleksejev (113), Kristjan Muuga (113) ja Mait Patrail (106). "Kuigi olen ka loobumismõtteid mõlgutanud, siis Kaj Kekkiga vesteldes otsustasin, et niikaua kui olen heas konditsioonis, tulen koondist aitama," sõnas Jaanimaa enne eelmise tsükli algust.

"Kekki rõhub tempole ning trennid on rasked," kommenteeris Jaanimaa koondise soomlasest peatreenerit. "Uni on tähtis ning kõigile meestele on ajad ette antud, millal magama minema peab. Kõvasti keskendume aktiivsele kaitsele ning meile on nõu antud, et peame oma füüsilisega tegelema."

"Ütleme nii, et võtan hetkel oma karjääri ühe kuu kaupa," jätkas 36-aastane paremsisemine oma tuleviku kohta koondises. "Piinama ma oma keha ei hakka ning kindlasti ei ole ma see mängija, kes mitme kaitsme, teibi ja soojakreemi abil platsile jookseb. Tahan ikkagi väärikalt oma karjääri lõpetada."

Seoses maailmas toimuvate sündmustega on ka Jaanimaa klubihooaja lõpp Kuveidi Sulaibikhat SC meeskonnas kahtluse all. "Nii nagu kogu maailmas, on ka meil palju küsimärke. Eks lähipäevil selgub, mis minust isiklikult hooaja lõpuni saab," lõpetas Jaanimaa, kelle koduklubi paikneb kohalikus liigas kolmandal kohal, vaid üks punkt lahutamas liidripositsioonist.

Neljapäeval toimub Lissabonis 2028. aasta EM-i valikturniiri alagruppide loos, kus selguvad Eesti koondise vastased järgmises ringis. Finaalturniirile pääseb 24 koondist ning neli osalejat on juba teada: valitsev Euroopa meister Taani ning korraldajariigid Hispaania, Portugal ja Šveits.