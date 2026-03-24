TV 10 Viljandi tüdrukud unistavad lennukalt: MM-tiitlit tahaks kolmel alal

Kõik teavad, kus puhkust veedetakse – sest vanad laulusõnad ütlevad ju, et Viljandis. Aga lisaks puhkusele on Viljandi linn tuntud ka selle poolest, et seal on väga kõvad sportlased. Koolinoorte võistlussarja TV 10 Olümpiastarti seekordsel hooajal on esindatud lausa kolm kooli.

Viljandi linna esindavad sel hooajal koolide arvestuses Paalalinna, Jakobsoni ja Kesklinna koolid. TV 10 uuris õpilastelt, kas koolide vahel valitseb ka konkurents, mistõttu tahaks ise teistest parem olla? 10-aastane Eliise Kaljula Viljandi Kesklinna Koolist arvab, et valitseb küll.

"Meil on väga palju Viljandi Kesklinna kooliga Viljandi võistlusi, kus oleme neid palju võitnud. Nii et ma loodan, et meil tuleb ka täna võit, et oleme paremad kui näiteks Jakobsoni kool," rääkis Kaljula. Jakobsoni koolis õppiv 10-aastane Liisa-Maria Lips aga pigem konkurentsi ei tunne. "Ma ei tea, teistes koolides on mul ka sõpru, ma ei taha väga neist paremini teha," ütles ta. Lipsu 11-aastane kooliõde Janelle Saarva nõustus: "kõik võiksid võita!"

TV 10 uuris Viljandi tüdrukutelt, kas järve ääres jooksmas ikka käiakse. Viljandi Kesklinna Kooli 11-aastane õpilane Kädi Liis Paris vastas, et pigem joostakse Paalalinna jooksul ümber Paala järve. Nii temal kui Eliisel on aga plaanis sel aastal ka Viljandi järve jooksule minna. Kuidas neiud pikaks jooksuks valmistuvad? Kädi Liis arvab, et tuleb jooksmas käia ja ka Eliise teeb juba trenni. "Ema ütleb, et käi trennis, ega ma talle ei julge vastu hakata," tõdes ta.

Noorema vanuseklassi kuni 12-aastased tüdrukud võistlesid sarja teisel etapil 60 meetri tõkkesprindis ja kaugushüppes. Viljandi tüdrukutest näitas parimaid tulemusi Mirtel Mäll. 11-aastane Paalalinna kooli õpilane oli 10,74 sekundiga tõkkesprindis 28. ja sai kaugushüppes 3.96-ga 35. koha. Kergejõustikuga ta eraldi ei tegele, vaid käib juba kaheksandat aastat iluvõimlemise trennis ja nüüd ka ratsutamas.

Mirtel Mäll (vasakul) ja Teili Gritšenko Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Eesmärgid on Mällil kõrged, kuigi õppimise ja sporditegemise sidumine võib üheaegselt ka keeruline olla. Mida siis teha, kui tulemas on kontrolltöö? "Teen trenni ära, puhkan natuke ja siis hakkan õppima või ei lähe trenni ja õpin," rääkis Mirtel, kelle jaoks õppetöö on väga oluline. Maailmameistriks tahaks ta tulla nii iluvõimlemises, kergejõustikus kui ratsutamises.

Kaugushüppe võitis selles vanuseklassis Iti Liise Loo. 11-aastane Tallinna Rahumäe põhikooli õpilane alistas esmakordselt viie meetri piiri, kui hüppas 5.05. Sellega kordas ta sarja ajaloo paremuselt 11. tulemust. Viie meetri klubi tüdrukuid on 1971. aastast alates nooremas vanusegrupis nüüd TV 10 sarjas kokku 17. "Ma olen väga rahul," tunnistas Iti Liise ise. "Olen tahtnud 5 meetrit juba päris pikka aega hüpata."

Iti Liise Loo Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Kaugushüppes oli osalejaid kokku 74 ja teise koha sai Läänemaalt pärit Grettel Rodima. Uuemõisa lasteaed-algkooli õpilase parim hüpe küündis 4 meetri ja 86 sentimeetrini. Kolmanda koha napsas Alexandra Kõiv, kes tõi Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi tiimile head punktid 4 meetri ja 72 sentimeetri peale kandunud hüppega.

Ala võitja Iti Liise Loo jõudis Lasnamäe kergejõustikuhallis pingutades tõkkesprindis A-finaali ehk kuue hulka, kuid otsustav jooks läks luhta. Mis juhtus? "Nii palju, kui ma videost nägin, mul läks teisel tõkkel põlv vastu tõket ja siis edasi ei läinud," selgitas ta.

Hooaja avaetapil Võrus oli Iti Liise võitnud 60 meetri sileda sprindi. Sarja lõpuks suvel loodab ta ka tõkkesprindiga rohkem sina peal olla. "Ma tahaks tõkkejooksus paremini teha. Mul ei ole kõige paremini praegu välja tulnud," tunnistas Loo.

Alavõidu saavutas Pärnu Kuninga tänava põhikooli 11-aastane õpilane Regina Roomet. Ta läbis 60 meetrit tõkkeid 9,75 sekundiga. Väle pärnakas edestas kuue sajandikuga Janella Plussi Kose gümnaasiumist ja 18 sajandikuga Maia Ründvat Saue koolist. Tõkkesprindis pani oma oskuse proovile 72 võistlejat.

Regina Roomet (vasakul) ja Maria Ründva Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

"Ma olen sellega väga rahul, see on mu kõige parem jooks olnud ja ma arvan, et kui ma hästi treenin, siis ma suudan isegi seda veel ületada," rääkis Regina jooksu järel. Algus oli üsna hea ja lõpp ka. Küll aga finaalis oli nii, et ma ei saanud alguses kõige paremini minema, aga võitsin ikkagi."

Regina peab erinevate jooksude kõrval oma meelisalaks teivashüpet. Lisaks kergejõustikule käib tegus neiu ka rahvatantsutrennis. Tema eeskujuks on inimesed, kes on elus palju saavutanud – näiteks Usain Bolt, Sha'Carri Richardson, Jaroslava Magutšihh ja paljud teised.