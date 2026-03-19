VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja teine etapp peeti Tallinnas

Koolinoorte võistlussarja TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja teine etapp toimus Lasnamäe kergejõustikuhallis ja mõlema vanuseklassi tüdrukud ning poisid selgitasid paremuse 60 meetri tõkkejooksus. Võitjad selgusid lisaks veel kaugushüppes ja teivashüppes.

Naiste tõkkesprindis on Eestis põnevad ajad ja rekordid langevad järjest ka noorte tasandil. Lasnamäe kergejõustikuhallis toimunud etapil olid tõkkesprindi finaalis U-14 vanuseklassi Eesti rekorditüdrukud Adeele Lehismets Kindluse Koolist ja Helene Mia Millend Tallinna 21. Koolist. Sel hooajal stardinumbrit üks kandva Adeele suureks eeskujuks on ema Mirjam Lehismets, kellele kuulub 100 meetri tõkkejooksu Eesti rekord. Kergejõustikuga tennise kõrvalt tegeleva Helene Mia osavust tõkkejooksus aitab tõsta vanem õde Anna Maria Millend, kes võitnud hõbeda juunioride MM-il.

Stabiilseid jookse on noortel keeruline näidata, sest tõkete kõrgused on võistlustel erinevad. Eesti meistrivõistlustel ületavad U-14 vanuseklassi tüdrukud ja poisid 60 meetris 68 sentimeetri kõrguseid tõkkeid, kuid TV 10 Olümpiastarti sarjas 76 sentimeetri kõrgusel asuvad tõkkeid.

Kui palju indu annab Georg Lurichi vaim Väike-Maarja Gümnaasiumi noortele? Räägime jutte kätekõverdustest autoparanduseni. Kogemusi jagavad noored sportlased Christoffer Kaasik ja Karl Martin Lõune ning Väike-Maarja Gümnaasiumi võistkonna treener Marje Eelmaa.

Viljandi linna esindavad sel hooajal sarjas koolide arvestuses Paalalinna, Jakobsoni ja Kesklinna koolid. Kas erinevate koolide noored mulgid on omavahel konkurendid või sõbrad? Kolme erineva spordiala treeninguid ja koolitöid kombineeriv Mirtel Mäll unistab läbilöögist nii iluvõimlemises, ratsutamises kui kergejõustikus.

Saaremaalt oli südikalt stardis alles üheksa-aastane Gustav Kivistik, kes esindab juba perekonna neljandat põlvkonda TV 10 sarjas. Gustavit abistas isa Kaur Kivistik. 3000 meetri takistusjooksu Eesti rekordiomanik tegutseb sportlaskarjääri järel treenerina ja aitab sarjas koolitiimide seas konkureerivat Kuressaare Hariduse Kooli.

Kaks alavõitu sai nooremate poiste seas Art Aleksander Tatter. Isa Ahto juhendamisel harjutav Tallinna Reaalkooli poiss oli kiireim nii tõkkesprindis ja osavaim teivashüppes, kus ületas ühe sentimeetriga Hans-Christian Hausenbergile 16 aastat kuulunud sarja rekordi.

TV 10 Olümpiastarti sarja 55. hooaja teisel vabariiklikul etapil selgus kaheksa alavõitjat. Tehnilistel aladel võistles üle 300 noore enam kui 80 koolist. Võistkondlikus arvestuses säilitasid liidripositsiooni Põlva Kool ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium.

