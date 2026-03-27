Lurichi kodukant näitab TV 10 sarjas rammu

Väike-Maarja oli Georg Lurichi kodukant. Sealt tulevad eriti kõvad sportlased. Ja muidugi on nad esindatud ka TV 10 Olümpiastardi saates: koolide arvestuses on Väike-Maarja gümnaasium kahe etapi järel sarjas tugeval viiendal kohal.

Lasnamäe kergejõustikuhallis püüdis vanemate poiste konkurentsis koolitiimile punkte kaks noormeest. TV 10 uuris, kui palju Georg Lurichi vaim väike-maarjalasi inspireerib ja mis Lurichi kodualeviku poisid temast üldse teavad.

"Ta on ikkagi üks meie Eesti meistreid Väike-Maarjast," teab rääkida 13-aastane Karl-Martin Lõune Väike-Maarja Gümnaasiumist. "Ja me jookseme ka temanimelist Lurichi jooksu!"

Koolis on Lurichist tema sõnul ikka vahel juttu ja ka jõumeeste tegemistel jõuab Karl-Martin tänapäevalgi jalgpalli ja kergejõustiku kõrvalt silma peal hoida. Kui palju ta aga ise kätekõverdusi teha jaksab? "40-50 ikka," arvab Karl-Martin, kes jõudis sarja teisel etapil 60 meetri tõkkejooksus B-finaali, sai 9,51 sekundiga kokkuvõttes kümnenda koha ning oli viiemeetrise õhulennuga kaugushüppes 21.

Marten Kivend Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Veelgi paremini läks jaanuaris 14-aastaseks saanud Christoffer Kaasikul, kes saavutas tõkkesprindis 9,17 sekundiga kolmanda koha ja teenis auhinnad ka kaugushüppes, kus oli 5 meetri ja 76 sentimeetri peale kandunud hüppega neljas.

Eduka spordipoisi sõnul mäletatakse koolis Väike-Maarja kuulsaks teinud Lurichit küll, ent jõumehe eeskuju on koolimajas kahjuks vähe tunda. Christoffer ise jaksab kergejõustiku kõrvalt tegeleda autoparanduse, ehituse ja programmeerimisega, kuigi tunnistab, et kooli ja trenni kõrvalt on hobidele raske aega leida. Trenn on aga oluline, sest väikestviisi unistab noormees Euroopa meistrivõistlustel osalemisest. "Ma ei usu, et jõuan sinnamaani välja", avaldab noor mitmevõistleja ise aga kahtlust. Tema sõnul tuleb selleks piisavalt trenni teha ja treeneri sõna kuulata, ent ise Christoffer alati seda ei tee.

Tegelikult on Väike-Maarja noortel sportlastel oma treeneri ja kehalise kasvatuse õpetajaga igati usalduslikud suhted. Marje Eelmaa, kes töötanud pikalt ka koolijuhina, on noori juhendanud üle 40 aasta. Tema sõnul on Väike-Maarja kergejõustikus uus tõusuperiood, mille on kaasa toonud uus staadion ja tema enda kirg.

"Ma alustasin 1984. aastal ja olin kümme aastat õpetaja," meenutab Eelmaa. "Siis öeldi, et kohe-kohe tuleb staadion. Vahepeal olin muudel radadel ja kui see staadion nüüd tuli, siis mõtlesin: nüüd peab sellele kergejõustikule uuesti hoo sisse puhuma ja tundub, et läheb," rõõmustab Eelmaa, et jõudis oma elutöö viljad ära oodata. Motivatsiooni lisavad talle õpilased. "Need särasilmsed lapsed, kes tulevad, ootavad sind, kallistavad. Ega see väga lihtne ei ole asja mõõnaperioodist uuesti üles ehitada, aga lapsed usaldavad ja ma väga armastan oma õpilasi, eks see ka kindlasti aitab."

Väike-Maarja koolitiimile tõkkesprindis head punktid toonud Christoffer Kaasikust olid A-finaalis nobedamad Ragnar Kurm ja Marten Kivend.

Kümnevõistluse U-14 vanuseklassi Eesti rekordiomanik Kivend võitis isiklikku rekordit tähistava 8,62 sekundiga. Sellest kiiremini on vanemate poiste seas sarjas viit tõket ületanud vaid neli sportlast. Ülirahul oli nii Ülenurme gümnaasiumi õpilane kui tema treener Liina Remmel. "See on ikka kõva asi. Umbes 20 sajandikuga parandasin isiklikku rekordit," nentis ta. "Ilmselt aitas mind ikka kõva treenimine. Hästi pingutasin ja tuli hästi välja."

Ragnar Kurm Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

TV 10 Olümpiastardi sarjas on Kivend ikka piike murdnud Lümanda põhikooli noormehe Ragnar Kurmiga. Tõkkesprindis jäi Kurm Kivendile seitsme sajandikuga alla, kuid võitis kaugushüppe, kus kange konkurent oli üheksas. Häid hüppeid näidanud 13-aastane saarlane tegi pikima õhulennu finaali viiendas voorus, kus tema hüppe pikkuseks mõõdeti 5 meetrit ja 98 sentimeetrit. Ragnarit juhendab kogenud treener Andres Laide, kellega koos sai ta rõõmu tunda tehtud tööst. Sarja kõigi aegade edetabelis tõusis Lümanda poiss 15. kohale.

Ka Kurm jäi eduka võistluspäevaga igati rahule. Isiklik rekord kaugushüppes 5,98-ga, samuti tõkkejooksu teine koht andsid põhjust rahuloluks, milleks oma kindel põhjus. "Teen rohkem trenni sel aastal. Läksin suuremate trenni üle, sest väiksemates ei tehtud nii palju," tõdes ta. Juba kvalifikatsioonis hüpates tundis Kurm, et rekord on täna tulemas.

Vanema vanusegrupi poiste kaugushüppes jäi Ragnarile vaid kuue sentimeetriga alla Rasmus Õisnurm Laagri koolist, kes viis samuti väga head taset näitava 5.92 eest koju teise koha auhinnad. Kolmanda koha teenis Alexander Glubakov Ruila põhikoolist, kes sooritas Lasnamäe hallis 5 meetri ja 82 sentimeetri pikkuse hüppe.

Selle vanusegrupi poiste seas valitseb TV 10 etappidel väga tore atmosfäär. Üksteise pingutustele elatakse julgust lisades mõnuga kaasa. Oli tunda Lurichi vaimu. Tulevik sõltub poiste tahtest.