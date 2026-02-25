X!

Eesti kurlingu järelkasvukoondis jõudis Lätis pjedestaalile

Kurling
Eesti kurlingu järelkasvukoondis Lätis
Eesti kurlingu järelkasvukoondis Lätis Autor/allikas: Roberts Blaubuks
Kurling

Eesti kurlingu juuniorid saavutasid Lätis toimunud Baltic Junior Championship turniiril kolmanda koha, alistades kindlalt Leedu juuniorikoondise.

Eesti kaotas poolfinaalis ülinapilt Soome esindusele ning võitja selgitas lisavoor, kus vastane vormistas võidu viimase viskega. Pronksimängus alistasid Eesti juuniorid kapten Hettel Weddro juhendamisel Leedu esinduse kindlalt tulemusega 8:3.

Esimeses voorus teenis Eesti ühe punkti, kuid seejärel jätkati röövide seeriaga ning kuuenda vooru järel oli Eesti kaheksa punktiga eduseisus. Leedukatel õnnestus skoori avada alles seitsmenda voorus, kus võideti kolm punkti. Siiski otsustas vastasmeeskond kaheksandas voorus alla anda ning Eesti sai seega võidu ja turniiri üldarvestuses kolmanda koha.

Kapten Weddro tunnistas, et pjedestaalile jõudmine oli siiski ootamatu. "Me ei oodanud, et meil nii hästi läheb. Tiimitöö paranes iga mänguga ning me mängisime taktikaliselt aina paremini. Kahju oli väga napilt finaalist välja jääda, kuid saime kogemuse võrra rikkamaks," kommenteeris noor kurlingumängija.

Eesti Curlingu Liidu peasekretär Liisa Turmann tõi välja, et Eesti kurlingul on motiveeritud järelkasv, kuid arvestades kurlingu populaarsuse kasvu peale olümpiamänge, võiks Eestis olla rohkem harrastajaid. "Eesti kurling on maailmatasemel ning ka meie noored kurlingumängijad on pühendunud ja motiveeritud ning lähiriikide konkurentsis on nad täna heal tasemel. Samas on tõsi, et konkurents muutub järjest tugevamaks, kuna kurlingu järelkasvu panustavad aktiivselt paljud riigid," ütles Turmann.

"Statistika näitab, et väga paljud noored vahetavad senist huvitegevust just selles vanuses (12-14 - toim) või loobuvad spordist sootuks. Samas see on just väga hea vanus, et alustada kurlinguga, eriti nende noorte jaoks, kellel on olemas sportlik taust ja soov proovida midagi uut," lisas alaliidu peasekretär.

Eestis saab kurlingut täna mängida Tallinnas Tondiraba jäähallis, kus on kolm statsionaarset kurlingurada. Eesti Curlingu Liit peab läbirääkimisi, et võimalus kurlingu harrastamiseks tekiks ka teistes Eesti linnades. "Meie viimased avatud uste päevad Tallinnas ja Tartus näitasid, et huvi on täna väga suur ning anname endast parima, et juba lähiaastatel saaks kurlingut harrastada ning tõsisemal tasemel spordialaga tegeleda ka mujal Eestis," lisas Turmann.

Lätis toimunud Baltic Junior Championship turniiril võtsid mõõtu Eesti, Läti, Leedu ja Soome juuniorikoondised. Eesti juunioride koondises mängisid kapten Hettel Weddro, Saara Carson, Hendri Laptev ja Lola Soomer.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

