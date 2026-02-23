Tohver: kuidas potentsiaali medaliks realiseerida?

X!

Eesti olümpiakomitee annab hinnangu Eesti olümpiakoondisele aasta lõpus, aga peasekretär Kristo Tohver rääkis ERR-ile peamistest küsimustest, mida EOK koos alaliitudega arutama peab.

"Viimased paar päeva on olnud suur emotsionaalne karusell ja eks me selle nimel seda tööd teeme, et neid emotsioone tunda. Ma olen väga uhke kogu meie koondise kui loomulikult Sildarude üle," ütles Tohver Milanos ERR-ile.

Henry Sildaru tõi Eesti olümpiakoondisele Milano Cortina mängudelt ainsa medali, kuidas Tohver meie sportlaste esitusi hindaks?

"See ei ole kindlasti minu koht seda hinnet anda, eks see töö hakkab nüüd pihta. Lõpuks on alaliidud need, kes koondised kokku panevad ja neid igapäevaselt treenivad. Mida ja kuidas saame teha?" vastas EOK peasekretär. "Olümpia näitas ju seda, et potentsiaali on meil kõvasti. Kui palju on alasid esindatud, kui suur on koondis. Kui vaadata meie sportlaste võimet [esikümnekohtadele] tulla, siis seda ju tegelikult oli, aga see ei realiseerunud liiga tihti."

Edasi minnes tuleb tema sõnul analüüsida, mida saaks teha, et sportlasi ja alasid tuleks juurde. "Teiselt poolt, kuidas [esikümne] potentsiaali medaliks realiseerida?" ütles Tohver. "Täpselt see, mille Henry ära tegi. Kui enne Henryt oli tunne, et maailma tipu ja meie tippude vahe on päris korralik – väga suur vahe on, kas võidad olümpiamedali või oled kuues – siis Henry näitas, et see vahe on tegelikult väga väike."

"Kuidas suudame rohkemaid suunata selle poole, et nad suudavad seda päris kõige kõrgemat tippu vallutada?" lõpetas Tohver.

