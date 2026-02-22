Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

Poolfinaalis Norra alistanud kanadalased said avavoorus punkti kirja, aga poolfinaalis Šveitsit üllatanud britid vastasid teises voorus kahe punktiga. Järgnes tasavägine heitlus, aga Suurbritannia juhtis pärast kaheksandat vooru 6:5.

Kanada tegi üheksandas voorus suurepärast tööd ja said oma eelviimase viskega ringi paigutada kolm kivi. Bruce Mouat paigutas brittide kivi veel ringi keskele, aga Brad Jacobs tõukas selle platsilt ja tõi Kanadale kolm punkti. Otsustavatel visetel oli brittidel veel võimalus, aga Jacobs klaaris viimase kiviga olukorra ja Kanada saavutas 9:6 võidu.

Kanada meeskond tuli olümpiavõitjaks nii 2006., 2010. kui ka 2014. aastal, aga jäi Pyeongchangis medalita ja sai Pekingis pronksi. "Ma olen õnnelik, et see läbi sai ja me võitsime. Meil on olnud väga rasked nädalad, oleme palju läbi elanud," ütles ka 12 aastat tagasi olümpiavõitjaks tulnud Jacobs.

Kanada koondist süüdistati olümpia jooksul mitmel korral reeglite rikkumises. Rootsi ringhääling SVT avaldas ka video, kus Marc Kennedy puudutab visates kivi selgelt kaks korda. "Elasime kõik üle ja kerkisime sellest hoolimata võitjaks. Usun kurlingu jumalatesse ja me olime võitjateks määratud," sõnas Jacobs.