Olümpia kurlinguturniiril puhkes ootamatu skandaal

Milano Cortina taliolümpiamängudel on skandaal puhkenud võistluspaigas, kust seda ehk oodata ei oskaks: kurlinguhallis.

Kui on talialasid, mis kipuvad ikka aeg-ajalt ühel või teisel põhjusel millegi negatiivsega silma jääma, olgu selleks suusahüppajate kombe-, iluuisutajate väärkohtlemis- või murdmaamaailma dopinguskandaalid, siis kurlingus on konkurentide vahel reeglina üsna head suhted.

Milano Cortina talimängude kurlinguprogramm on viimastel päevadel aga palju kirgi kütnud, sest nii Kanada mees- kui naiskonda süüdistatakse reeglite tahtlikus rikkumises. Reedel märkas Rootsi meeskonna liige Oskar Eriksson, et Kanada mängija Marc Kennedy puudutas kivi pärast käest lahti laskmist reeglitevastaselt teist korda. Kennedy läks seepeale marru, aga Rootsi ringhääling SVT avaldas hiljem video, kus Kennedy teist puudet on selgelt näha.

NEW: Canadian curler Marc Kennedy has a meltdown after Swedish curler Oskar Eriksson called him out for cheating.



The outburst came after Eriksson accused Kennedy of double-touching the rock.



Eriksson: You're touching the rock.



Kennedy: Who is doing it?



Eriksson: It has been… pic.twitter.com/lSR6MGHhH0 — Collin Rugg (@CollinRugg) February 14, 2026

Laupäeval juhtus sama olukord Kanada naiskonna mängus Šveitsi vastu, kus teist korda puudutas kivi kogenud Rachel Homan. Matši kohtunik peatas kohtumise ning kivi eemaldati mängust; kuigi kolmekordne maailmameister eksimust ei tunnistanud, oli ka seda videkordusest selgelt näha. Ka laupäevases Kanada ja Šveitsi meeskondade kohtumises süüdistasid šveitslased Kanadat topeltpuutes.

"Kui keegi küsiks minu käest, et kas puudutan kivi pidevalt ka teist korda, ei oskaks ma sel hetkel isegi vastata," sõnas Kennedy. Homan tundis aga, et ta võeti meeste skandaali tõttu ebaõiglaselt sihikule. "Ma ei saa sellest otsusest aru. Me pole seda kunagi teinud. Sellel pole meiega mingit pistmist," ütles ta.

Kanada on ajalooliselt maailma edukaim kurlinguriik, mis on 18 võimalikust olümpiakullast võitnud kuus ja on selles arvestuses kõigi aegade edetabelis Rootsi ees esikohal. Kanada on kurlingu jaoks suurim turg ning praegune skandaal valmistab suurele talispordiriigile kahtlemata palju nördimust.

Viimased aastad pole Kanadale kurlingumaailmas aga palju rõõmu toonud: MM-il nii meeste kui naiste seas selgelt edukaim riik pidi mullu meeste MM-il leppima pronksiga ja jäi nii viimasel segatiimide kui segapaaride MM-il üldse nelja parema seast välja, Pekingi olümpial lepiti vaid ühe pronksiga.

Seis ei ole kiita ka Milano Cortina OM-il: segapaaride turniiril jäädi viiendaks ning naiskond on neljast mängust siiani suutnud võita vaid ühe.