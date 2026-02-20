X!

Franziska Preuss teeb laupäeval karjääri viimase stardi

OM2026
Franziska Preuss.
Franziska Preuss. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
OM2026

Saksamaa laskesuusataja Franziska Preuss teatas jaanuari lõpus, et lõpetab käimasoleval hooajal sportlaskarjääri ning reedel selgus, et tema viimaseks stardiks on laupäevane taliolümpia ühisstardist sõit.

"Homme kannan viimast korda suurel areenil võistlusnumbrit. Laskesuusatamine on olnud aastaid lahutamatu osa minu elust – see on mind kujundanud, proovile pannud ja mulle tohutult palju andnud. Olen saavutanud rohkem, kui oleksin eales osanud unistada," kirjutas Preuss reedel ühismeedias.

31-aastane Preuss on Milano Cortina mängudel ühe medali võitnud, kui tuli segateatesõidus pronksmedalile. Varasemast on tema auhinnakapis ka OM-pronks Pekingi mängudelt, mille teenis naiste teatesõidus.

2013/14 hooajal MK-sarjas debüteerinud sakslanna tuli mullu naiste arvestuses üldvõitjaks ja teenis neli individuaalset võitu, kuid käimasoleval hooajal jõudis ta individuaalselt pjedestaalile ainult korra, saavutades Nove Mesto lühikesel tavadistantsil kolmanda koha.

Laupäevases naiste ühisstardist sõidus pääseb rajale 30 sportlast. Esimese varuvõistlejana on stardinimekirjas Susan Külm. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.00.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

olümpiauudised

19:12

VAATA OTSE | Kas Soome suudab Kanada vastu eduseisust kinni hoida? Uuendatud

19:01

Rijpma-de Jong pikendas Hollandi uisutajate valitsusaega 1500 meetris Uuendatud

18:52

Franziska Preuss teeb laupäeval karjääri viimase stardi

17:33

Eesti laskesuusakoondise peatreener: olen motiveeritud ametis jätkama

16:43

Dale-Skjevdali kullavõit oli ajaloolise tähtsusega

16:15

Iluuisutamise olümpiavõitja: janunen alati rohkema järele

16:01

Ühisstardist sõit kujunes Dale-Skjevdali triumfiks Uuendatud

15:09

Pekingis pronksiga piirdunud sakslanna sõitis Livignos kindlalt kullale

sport.err.ee värsked uudised

19:32

Jääpurjetaja Rasmus Maalinn tuli DN-klassi maailmameistriks

19:12

VAATA OTSE | Kas Soome suudab Kanada vastu eduseisust kinni hoida? Uuendatud

19:01

Rijpma-de Jong pikendas Hollandi uisutajate valitsusaega 1500 meetris Uuendatud

18:52

Franziska Preuss teeb laupäeval karjääri viimase stardi

18:36

Võrkpalli Balti liigas selgusid kõik poolfinalistid

18:09

Keely Hodgkinson ületas ligi 24 aastat püsinud maailmarekordi

17:33

Eesti laskesuusakoondise peatreener: olen motiveeritud ametis jätkama

16:43

Dale-Skjevdali kullavõit oli ajaloolise tähtsusega

16:15

Iluuisutamise olümpiavõitja: janunen alati rohkema järele

16:01

Ühisstardist sõit kujunes Dale-Skjevdali triumfiks Uuendatud

15:09

Pekingis pronksiga piirdunud sakslanna sõitis Livignos kindlalt kullale

14:50

Üheksa mängu järjest võitnud Šveits kaotas otsustaval momendil

14:16

TÄNA OTSE | Kolmandana edasi jõudnud Henry Sildaru võistleb rennisõidu finaalis Uuendatud

14:01

Henry Sildaru: praegu on hea pingelangus

13:07

Niina Petrõkina kutsuti olümpia galaetendusele Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo