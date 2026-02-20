Franziska Preuss teeb laupäeval karjääri viimase stardi

Saksamaa laskesuusataja Franziska Preuss teatas jaanuari lõpus, et lõpetab käimasoleval hooajal sportlaskarjääri ning reedel selgus, et tema viimaseks stardiks on laupäevane taliolümpia ühisstardist sõit.

"Homme kannan viimast korda suurel areenil võistlusnumbrit. Laskesuusatamine on olnud aastaid lahutamatu osa minu elust – see on mind kujundanud, proovile pannud ja mulle tohutult palju andnud. Olen saavutanud rohkem, kui oleksin eales osanud unistada," kirjutas Preuss reedel ühismeedias.

31-aastane Preuss on Milano Cortina mängudel ühe medali võitnud, kui tuli segateatesõidus pronksmedalile. Varasemast on tema auhinnakapis ka OM-pronks Pekingi mängudelt, mille teenis naiste teatesõidus.

2013/14 hooajal MK-sarjas debüteerinud sakslanna tuli mullu naiste arvestuses üldvõitjaks ja teenis neli individuaalset võitu, kuid käimasoleval hooajal jõudis ta individuaalselt pjedestaalile ainult korra, saavutades Nove Mesto lühikesel tavadistantsil kolmanda koha.

Laupäevases naiste ühisstardist sõidus pääseb rajale 30 sportlast. Esimese varuvõistlejana on stardinimekirjas Susan Külm. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.00.