Dale-Skjevdali kullavõit oli ajaloolise tähtsusega

Johannes Dale-Skjevdal ühisstardist sõidu medalitseremoonial.
Johannes Dale-Skjevdal ühisstardist sõidu medalitseremoonial. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Norra olümpiakoondis püstitas reedel taliolümpiamängudelt võidetud kuldmedalite rekordi, kui laskesuusatamise meeste ühisstardist sõidu võitis Johannes Dale-Skjevdal.

28-aastane Dale-Skjevdal võitis Norra koondisele rekordilise 17. kuldmedali. Senine tippmark pärines 2022. aasta Pekingi taliolümpialt, kus Norra koondislased võitsid kokku 16 kuldmedalit.

17 kulla kõrval on Norra koondis Milano Cortina mängudel võitnud ka üheksa hõbedat ja kümme pronksi ehk kokku 36 medalit.

Kõige edukamad on norralased olnud murdmaasuusatamises, kus on saavutatud kuus kulda, seejuures neist viis teenis individuaalselt või võistkondlikult Johannes Hösflot Kläbo.

Medalite kogurekord võib samuti Milano Cortinas langeda. Selles arvestuses kuulub rekord alates 2018. aastast samuti Norrale, kui Pyeongchangis võideti kokku 39 medalit.

Toimetaja: Henrik Laever

