Rijpma-de Jong pikendas Hollandi uisutajate valitsusaega 1500 meetris

Antoinette Rijpma-de Jong.
Antoinette Rijpma-de Jong. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Milano Cortina taliolümpiamängude naiste kiiruisutamise 1500 meetri distantsil teenis kuldmedali Antoinette Rijpma-de Jong.

30-aastane Rijpma-de Jong teenis esikoha rajarekordit tähistava ajaga 1.54,09 ning edestas vaid 0,06 sekundiga hõbemedali teeninud norralannat Ragne Wiklundi.

Hollandi naised on 1500 meetri distantsi valitsenud viiel järjestikusel taliolümpial. 2010. aastal Vancouveris, 2018. aastal Pyeongchangis ja neli aastat tagasi Pekingis sai kuldmedali kaela Ireen Wüst ning 2014. aastal Sotšis saavutas esikoha Jorien ter Mors.

Rijpma-de Jongi ja Wiklundi kõrval mahtus kolmandana pjedestaalile kanadalanna Valerie Maltais (+0,31). Kuue parema sekka jõudsid veel ameeriklanna Brittany Boew (+0,61), hollandlanna Femke Kok (+0,70) ja maailmarekordi omanik jaapanlanna Miho Tagaki (+0,77).

Enne võistlust:

Võistluse kõige suuremaks favoriidiks peetakse 500 ja 1000 meetri distantsil pronksmedali võitnud jaapanlannat Miho Takagit. 31-aastane uisutaja tuli samal distantsil hõbedale nii 2018. aastal PyeongChangis kui ka nelja aasta eest Pekingis.

Küll tuli ta tunamullu 1500 meetris maailmameistriks, aga pidi mullu leppima MM-il alles neljanda kohaga. Siis kuldmedalile uisutanud hollandlanna Joy Beune aga reedel ei stardi. Kohal on aga koondisekaaslase järel hõbeda saanud Antoinette Rijpma-de Jong.

Head šansid on ka veel ühel hollandlannal Femke Kokil, kes tuli 500 meetris olümpiavõitjaks ja 1000 meetris hõbedale. Kusjuures mõlemal juhul ületas ta ka olümpiarekordi. 1000 meetris lihtsalt ületas koondisekaaslane Jutta Leerdam selle hiljem korra veel.

Norra loodab kindlasti Ragne Wiklundi peale. 25-aastane uisutaja on erinevatel eelpool nimetatutest pikemate distantside spetsialist. Milano Cortina mängudel on ta saanud hõbeda 3000 meetris ja pronksi 5000 peetris. Samas on Wiklund tänavune 1500 meetri Euroopa meister ja tuli 2021. aastal samal distsipliinil ka maailmameistriks.

Teiste seas kuulub stardinimekirja veel itaallanna Francesca Lollobrigida, kes on kodupubliku üks suuri sangareid nendelt mängudelt, teenides esikoha nii 3000 kui ka 5000 meetris. Samas loetakse tema võimalusi 1500 meetris oluliselt ahtamateks.

