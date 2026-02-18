X!

VIDEO | Soome medališanss jäi dramaatilisse kukkumisse

OM2026
Foto: ERR
OM2026

Milano Cortina olümpiamängude murdmaasuusatamise naiste paarissprindis oli Soome veel mõnisada meetrit enne lõppu võitlemas medali eest, aga Jasmin Kähärä kukkumine kustutas nende šansid.

25-aastane Kähärä takerdus vahetult enne Tesero suusastaadioni tuntud lõpuküngast ja prantsatas suurelt kiiruselt lumme. Kui Rootsi ja Šveits olid juba kaugemal, siis soomlased võitlesid koos Saksamaa ja Norraga pronksi eest.

Lõpuks said Jasmi Joensuu ja Jasmin Kähärä üheksanda koha. Samuti finaali jõudnud Eesti paar Mariel Merlii Pulles - Keidy Kaasiku tuli 12. kohale.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

olümpiauudised

22:02

VAATA OTSE | Jäähokiõhtu lõpetab maiuspala USA - Rootsi Uuendatud

21:45

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali Uuendatud

21:37

VIDEO | Õigel hetkel tulnud väravad viisid Kanada nelja hulka

20:41

VIDEO | Soome medališanss jäi dramaatilisse kukkumisse

20:26

Kanada pääses ehmatusega ja jõudis poolfinaali Uuendatud

19:18

Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14. Uuendatud

18:46

Marten Liiv tuleb olümpial ka kolmandat korda starti

18:23

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

sport.err.ee värsked uudised

22:34

ETV spordisaade, 18. veebruar

22:02

VAATA OTSE | Jäähokiõhtu lõpetab maiuspala USA - Rootsi Uuendatud

21:45

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali Uuendatud

21:37

VIDEO | Õigel hetkel tulnud väravad viisid Kanada nelja hulka

20:41

VIDEO | Soome medališanss jäi dramaatilisse kukkumisse

20:26

Kanada pääses ehmatusega ja jõudis poolfinaali Uuendatud

19:18

Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14. Uuendatud

18:46

Marten Liiv tuleb olümpial ka kolmandat korda starti

18:23

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

17:27

Sildaru: treeningtingimused on siin natuke nii ja naa olnud

16:12

Vigurhüpetes riputati kuld teist olümpiat järjest sama naise kaela

15:46

Slovakkia viskas veerandfinaalis Saksamaa võrku kuus litrit Uuendatud

15:37

Mikaela Shiffrin tuli slaalomis kahekordseks olümpiavõitjaks Uuendatud

15:04

Glinka pidi Lille'is reketid pakkima

13:41

Pulles ja Kaasiku saavutasid sprinditeates 12. koha, kullad Rootsile ja Norrale Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo