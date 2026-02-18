VIDEO | Soome medališanss jäi dramaatilisse kukkumisse

Milano Cortina olümpiamängude murdmaasuusatamise naiste paarissprindis oli Soome veel mõnisada meetrit enne lõppu võitlemas medali eest, aga Jasmin Kähärä kukkumine kustutas nende šansid.

25-aastane Kähärä takerdus vahetult enne Tesero suusastaadioni tuntud lõpuküngast ja prantsatas suurelt kiiruselt lumme. Kui Rootsi ja Šveits olid juba kaugemal, siis soomlased võitlesid koos Saksamaa ja Norraga pronksi eest.

Lõpuks said Jasmi Joensuu ja Jasmin Kähärä üheksanda koha. Samuti finaali jõudnud Eesti paar Mariel Merlii Pulles - Keidy Kaasiku tuli 12. kohale.