Pulles ja Kaasiku saavutasid sprinditeates 12. koha, kullad Rootsile ja Norrale

Milano Cortina taliolümpiamängudel läksid murdmaasuusatamise sprinditeate kuldmedalid Rootsile ja Norrale. Naiste võistlusel jõudsid finaali Mariel Merlii Pulles ja Keidy Kaasiku, kes said 12. koha.

Pulles ja Kaasiku pääsesid hommikusest eelsõidust edasi paremuselt 13. ajaga. Kiireima aja sõitsid välja rootslannad Jonna Sundling ja Maja Dahlqvist (6.29,94), kellele eestlannad kaotasid 31,44 sekundiga.

"Keskmine sooritus. Üritasin varuga sõita, et lõputõusuks jääks energiat. Eks näis, mis finaalis saama hakkab. Eesmärk võiks olla sõita üle eelmise MM-i koht (12. koht - ERR)," ütles Kaasiku kvalifikatsiooni järel ERR-ile.

Finaalis rootslannad ei vääratanud. Nad läbisid pea kogu distantsi esikohal ning edestasid finišis hõbemedali teeninud Šveitsi paari Nadja Kälin - Nadine Fähndrich 1,40 sekundiga. Pronksmedali pälvis Saksamaa paar Laura Gimmler - Coletta Rydzek (+5,87) ning esimesena jäi medalita Norra duo Astrid Öeyre Slind - Julie Bjervig Drivenes (+6,01).

Pulles - Kaasiku sõitsid üheksa kilomeetri pikkust distantsi esikümne piirimail ja finišis läks neile kirja 12. koht (+1.04,96).

"Jonna [Sundling] pani kohe alguses tempo peale. Oli korralik katsumus. See on ikkagi korralik rada, jalad olid laktaasipeos," rääkis Pulles finaali järel. "Lõpp tuli täitsa kenasti välja, aga see oleks võinud natukene pikem olla, sest siis oleks saanud kaks konkurenti kinni püüda," lisas Kaasiku.

Meeste kvalifikatsioonis ei õnnestunud Karl Sebastian Dremljugal ja Martin Himmal 15 parema hulka jõuda. Nende koondaeg 6.05,36 andis 18. koha, edasipääsust jäi puudu ligi kaheksa sekundit.

"Üritasin oma sõitu teha. Tulemust teadmata läks okeilt, jõuvarusid jaotasin paremini kui sprindis. Rada oli kiire ja see sobis mulle. Kerge kangestumine oli tõusu otsas, aga see oli okei," rääkis Himma kvalifikatsiooni järel. "Täna olid suhteliselt kiired rajaolud, et kui oled tehnilised rabe, siis see karistab kiirelt ära. Kokkuvõttes oli olümpia minu jaoks ikkagi pettumus," tõdes Dremljuga.

Eelsõidus näitasid parimat minekut ameeriklased Ben Ogden ja Gus Schumacher (5.45,72), edestades norralasi Johannes Hosflöt Kläbot ja Einar Hedegarti 2,67 sekundiga.

Finaalis pakkus Norra viimast vahetust sõitnud Kläbole finišini kõva konkurentsi USA ankrumees Schumacher, aga lõpuks jäi ta Kläbost ikkagi 1,37 sekundi kaugusele. Kläbo teenis Milano Cortina mängudelt oma viienda ja ühtekokku kümnenda olümpiakulla.

Pronksise autasu võitis Itaalia paar Elia Barp - Federico Pellegrino (+3,31), kellele järgnesid Šveitsi (+4,22), Suurbritannia (+7,61) ja Kanada (+9,71) esindused.

Enne võistlust:

Sprinditeate kvalifikatsioonis lähevad mõlemad tiimi liikmed rajale individuaalselt ning edasipääsejad selguvad koondaegade põhjal.

Naiste kvalifikatsioonis asub võistlustulle 26 paari ning Eestit esindavad Mariel Merlii Pulles ja Keidy Kaasiku (stardinumber 12). Meeste kvalifikatsioonis osaleb 27 paari ning Eesti eest on väljas Karl Sebastian Dremljuga ja Martin Himma (nr 16).

Paarissprint on kuulunud olümpiakavva alates 2006. aasta Torino mängudest. Neli aastat tagasi Pekingis tulid sel distantsil olümpiavõitjateks meestest norralased Johannes Hosflöt Kläbo ja Erik Valnes ning naistest sakslannad Katharina Hennig ja Victoria Carl.