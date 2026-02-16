X!

USA hokinaiskond korraldas järjekordse jõudemonstratsiooni

OM2026
USA naiste jäähokikoondis.
USA naiste jäähokikoondis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel jõudis naiste jäähokiturniiril esimesena finaali USA.

USA naiskond on näidanud Milano Cortina mängudel vägevat taset. Alagrupis võideti kõik neli kohtumist väravate vahega +19, seejuures alistati igipõline rivaal ja viiekordne olümpiavõitja Kanada lausa 5:0. Veerandfinaalis tuli USA-le vastu võõrustajariik Itaalia, kellest saadi suurema vaevata jagu 6:0.

Esmaspäeval läksid ameeriklannad nelja parema seas vastamisi Rootsiga, kes valmistas veerandfinaalis väikese üllatuse, kui lülitas 2:0 võiduga konkurentist välja Tšehhi.

Kuigi Rootsi suutis USA vastu avakolmandikul tasavägist mängu näidata, siis jõujooned pandi otsustavalt paika teisel kolmandikul, kus said üheksaminutilise perioodi jooksul värava kirja Taylor Heise, Abbey Murphy, Kendall Coyne Schofield ja Hayley Scamurra.

Viimasel kolmandikul väravalisa ei sündinud ning kohtumine lõppes USA poolt vaadatuna 5:0 (1:0, 4:0, 0:0). Võitjate väravat kaitsnud Aerin Frankelil oli siiski tavapärasest tegusam tööpäev, mistõttu sooritas kokku 21 tõrjet.

USA jääb nüüd finaalivastast ootama paarist Kanada - Šveits. Medalimängud toimuvad 19. veebruaril.

Toimetaja: Henrik Laever

