X!

Kanada hokinaiskond sai piinliku kaotuse

OM2026
OM2026. Naiste jäähoki: Kanada - USA.
OM2026. Naiste jäähoki: Kanada - USA. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel sündis teisipäeval üks tõeline üllatus, kui Kanada naiste jäähokikoondis kaotas alagrupimatšis USA-le lausa 0:5 (0:2, 0:2, 0:1).

USA mänguvankrit vedasid Hannah Bilka ja Caroline Harvey, kellest esimene viskas kaks väravat ning teine skooris ise ühe ja tegi eeltöö kahele väravale. Lisaks said värava kirja Kirsten Simms ja Laila Edwards. Kanada tundis suurt puudust oma kaptenist ja kolmekordsest olümpiavõitjast Marie-Philip Poulin'ist, kes sai vigastada eelmises mängus Tšehhi vastu.

Kanada naiskond kirjutas end teisipäevase mänguga mitmel moel negatiivselt ajalukku: esimest korda jäädi olümpiamängudel kaotusmängus nullile, lisaks oli tegu läbi aegade teise kaotusega olümpia alagrupiturniiril ning ühtlasi lubati teisipäeval enda võrku rohkem või sama palju litreid kui Salt Lake City, Torino, Vancouveri, Sotši ja PyeongChang olümpiatel kogu turniiri jooksul.

Suure kaotuse tegi veelgi ootamatuks asjaolu, et Kanada on alates 1998. aastast naiste olümpiaturniiril jõudnud finaali kõigil seitsmel korral ja tulnud olümpiavõitjaks viiel korral, sealhulgas neli aastat tagasi Pekingis.

USA naiskond kindlustas võiduga A-alagrupis esikoha. Veerandfinaalis kohtutakse B-alagrupis kolmanda koha saavutanud Itaaliaga. Kanada on samuti taganud edasipääsu veerandfinaali, kuid nende veerandfinaali vastane selgub pärast viimast alagrupimängu Soome vastu.

Veerandfinaalidega tehakse algust 13. veebruaril.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

olümpiauudised

13:16

TÄNA OTSE | Kes tuleb jäätantsus olümpiavõitjaks?

12:42

TÄNA OTSE | Marten Liiv tuleb jääle oma põhialal

12:22

VIDEO | Ilves võitis normaalmäe hüppevõistluse

12:15

VAATA OTSE | Odermatt jahib ülisuurslaalomis esimest olümpiamedalit Uuendatud

11:58

TÄNA OTSE | Kristjan Ilves stardib suusarajale esimesena Uuendatud

10:40

TÄNA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel tavadistantsil?

10:08

Kanada hokinaiskond sai piinliku kaotuse

09:01

Läti avas taliolümpial medaliarve

sport.err.ee värsked uudised

13:16

TÄNA OTSE | Kes tuleb jäätantsus olümpiavõitjaks?

12:42

TÄNA OTSE | Marten Liiv tuleb jääle oma põhialal

12:22

VIDEO | Ilves võitis normaalmäe hüppevõistluse

12:15

VAATA OTSE | Odermatt jahib ülisuurslaalomis esimest olümpiamedalit Uuendatud

11:58

TÄNA OTSE | Kristjan Ilves stardib suusarajale esimesena Uuendatud

11:21

Drelli koduklubi võiduseeria lõppes Prantsusmaal

11:03

Veesaar ja North Carolina kaotasid Miamis

10:40

TÄNA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel tavadistantsil?

10:08

Kanada hokinaiskond sai piinliku kaotuse

09:01

Läti avas taliolümpial medaliarve

08:33

Eesti sulgpallinaiskond osaleb esmakordselt EM-il: päris mitu mängu on võidetavad

01:06

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:42

Malinin ERR-ile: tundsin end lühikavas väga mugavalt

00:22

Selevko: see on hea, et saan isegi vigadega vabakavale võistlema

00:07

VIDEO | Malinin lisas oma lühikavale tagurpidi salto

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo