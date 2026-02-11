Kanada hokinaiskond sai piinliku kaotuse

USA mänguvankrit vedasid Hannah Bilka ja Caroline Harvey, kellest esimene viskas kaks väravat ning teine skooris ise ühe ja tegi eeltöö kahele väravale. Lisaks said värava kirja Kirsten Simms ja Laila Edwards. Kanada tundis suurt puudust oma kaptenist ja kolmekordsest olümpiavõitjast Marie-Philip Poulin'ist, kes sai vigastada eelmises mängus Tšehhi vastu.

Kanada naiskond kirjutas end teisipäevase mänguga mitmel moel negatiivselt ajalukku: esimest korda jäädi olümpiamängudel kaotusmängus nullile, lisaks oli tegu läbi aegade teise kaotusega olümpia alagrupiturniiril ning ühtlasi lubati teisipäeval enda võrku rohkem või sama palju litreid kui Salt Lake City, Torino, Vancouveri, Sotši ja PyeongChang olümpiatel kogu turniiri jooksul.

Suure kaotuse tegi veelgi ootamatuks asjaolu, et Kanada on alates 1998. aastast naiste olümpiaturniiril jõudnud finaali kõigil seitsmel korral ja tulnud olümpiavõitjaks viiel korral, sealhulgas neli aastat tagasi Pekingis.

USA naiskond kindlustas võiduga A-alagrupis esikoha. Veerandfinaalis kohtutakse B-alagrupis kolmanda koha saavutanud Itaaliaga. Kanada on samuti taganud edasipääsu veerandfinaali, kuid nende veerandfinaali vastane selgub pärast viimast alagrupimängu Soome vastu.

Veerandfinaalidega tehakse algust 13. veebruaril.