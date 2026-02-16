Aigro ja Vagul said paarisvõistlusel 13. koha, viimane voor tühistati

Aigro ja Vagul said avavoorus 238,8 punktiga 13. koha ehk Eesti paar jäi esimesena teisest voorust välja. Aigro lendas 127,5 meetrit ja kogus 120,5 punkti ning Vagul hüppas täpselt sama kaugele ja teenis 118,3 punkti. Viimasena jõudis teise vooru Prantsusmaa, kellele Eesti kaotas 6,5 punktiga.

Kui teises voorus said hüppajad segamatult mäest alla lennata, siis viimaseks vooruks jõudis võistluspaika paks lumesadu, lisaks tõusis tugev vastutuul. Kolmandas voorus pääsesid mõned üksikud sportlased mäest alla, kuid lõpuks muutusid olud nii keeruliseks, et viimase vooru tulemused tühistati ja medalid jagati välja teise vooru järel kirjas olnud tulemuste põhjal.

Kuldmedali teenisid nõnda austerlased Jan Hörl ja Stefan Embacher, kes kogusid 568,7 punkti. Hõbemedalile tulid poolakad Kacper Tomasiak ja Pawel Wasek (547,3) ning pronksise autasu pälvisid norrakad Johann Andre Forfang ja Kristoffer Eriksen Sundal (538,0).

Vaid 0,3 punktiga kaotas norrakatele Saksamaa paar Philipp Raimund - Andreas Wellinger. Kuue parema hulka mahtusid veel sloveenid Domen Prevc ja Anže Lanišek (536,1) ja jaapanlased Ren Nikaido ja Ryoyu Kobayashi (535,2).

Enne teist vooru:

Kui aastatel 1988-2022 oli olümpiamängudel kasutusel meeskonnavõistlus neljale liikmele, siis Milano Cortina olümpia toob kaasa formaadimuudatuse. Nüüd on igal koondisel vaja välja panna vaid kaks meest ja kokku asub võistlustulle 17 paari.

Osaleb ka Eesti paar Artti Aigro - Kaimar Vagul. Favoriite tasub otsida mõistagi seniste võistluste medalivõitjate seast. Näiteks suure mäe olümpiavõitja Domen Prevc teeb kaasa koos Anže Lanišekiga ja normaalmäe võitja Philipp Raimund koos Andreas Wellingeriga.

Kindlasti tasub kõigil arvestada tugeva Jaapani paariga Ren Nikaido - Ryoyu Kobayashi, austerlased panevad välja aga Jan Hörli ja Stefan Embacheri. Individuaalvõistlustel kaks medalit võitnud poolakas Kacper Tomasiak hüppab koos Pawel Wasekiga.

Norra paari moodustavad Johann Andre Forfang ja suurel mäel esimesena medalita jäänud Kristoffer Eriksen Sundal.