TÄNA OTSE | Kas keegi suudab Norra teateneliku troonilt tõugata?

Milano Cortina taliolümpiamängudel peetakse pühapäeval murdmaasuusatamises meeste 4x7,5 km teatesõit, milles Norra mehed üritavad korrata naiste saavutust. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 12.55, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Riho Roosipõld ja reporter on Johannes Vedru.