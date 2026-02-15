X!

TÄNA OTSE | Kas keegi suudab Norra teateneliku troonilt tõugata?

Milano Cortina taliolümpiamängudel peetakse pühapäeval murdmaasuusatamises meeste 4x7,5 km teatesõit, milles Norra mehed üritavad korrata naiste saavutust. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 12.55, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Riho Roosipõld ja reporter on Johannes Vedru.

Kui Norra naiskond vajas laupäeval võimsate rootslannade alistamiseks õnne, siis meeste nelik läheb teatesõidule vastu selge favoriidina ning olümpiavõitu lähevad püüdma Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget, Einar Hedegart ja mõistagi Johannes Hösflot Kläbo.

Kläbo tuli meeskonnaga olümpiavõitjaks ka 2018. aastal Pyeongchangis, aga neli aastat hiljem tuli Pekingis tunnistada Venemaa olümpiakomitee neliku paremust.

Kokku on stardis kümme meeskonda, Norrale pakuvad konkurentsi Šveits, Rootsi, Prantsusmaa, Kanada, Itaalia, USA, Saksamaa, Soome ja Tšehhi.

Eesti ei saa 1992. aastast alates esimest korda osaleda meeste teatesõidus, sest olümpiale pääses vaid kolm meest.

