X!

Kläbo ERR-ile: norralastena peamegi teatesõidu võitma

OM2026
Foto: Kuvatõmmis
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel jätkus Norra meesmurdmaasuusatajate ülevõim, kui pühapäeval teeniti kuldmedal teatesõidus. Ala valitseja Johannes Hösflot Kläbo võitis oma üheksanda olümpiakulla, mis teeb temast kõigi aegade edukaima talisportlase.

Norra mehed edestasid finišis Prantsusmaad 22,2 ja Itaaliat 47,9 sekundiga. Esimesena jäi medalita Soome. ERR-i spordireporter Johannes Vedru sai Norra kuldselt nelikult pärast võistlust nende mõtteid küsida.

Mul on teile kõigile vaid üks küsimus ja ma soovin, et te vastaksite sellele eraldi: kui tähtis on teile, et te tegite võistkonnaga koos täna ajalugu?

Emil Iversen: See on väga tähtis! See on meie elu, treenime iga öö ja päev. See on lihtsalt unistus, et võita võistkondlik kuldmedal.

Martin Löwström Nyenget: Muidugi tähendab see kõike. Oleme selle nimel iga päev kõvasti vaeva näinud ja vaeva ei näe mitte ainult meie, aga tiimikaaslased, sõbrad ja perekond. Määrdemehed ja taustajõud näevad nii kõvasti vaeva ja see on tiimivõit, tähtis hetk.

Einar Hedegart: On suur au olla selle võistkonna liige ja eriline hetk võita oma esimene olümpiakuld. Saime pingeolukorras hakkama.

Johannes Hösflot Kläbo: Alati on väga eriline teatesõit võita ja norralastena on see midagi, mida peamegi tegema. Koos võistkonnaga seda pinge all olles teha on suurepärane tunne.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

olümpiauudised

19:51

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

19:01

Olümpia kurlinguturniiril puhkes ootamatu skandaal

18:52

Hollandlannad said ka 500 meetri distantsil kaksikvõidu Uuendatud

18:26

Kläbo ERR-ile: norralastena peamegi teatesõidu võitma

16:59

Külm: see oli juba sõidu moodi sõit!

16:24

Vittozzi veatu laskmine tõi Itaaliale esimese laskesuusakulla, Külm 22. Uuendatud

15:30

Brignone võidutses ka suurslaalomis, hõbe läks jagamisele Uuendatud

14:10

Norra mehed teenisid teatesõidus kindla võidu, Itaalia sai pronksi Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

19:51

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

19:14

Serviti sai Balti liigas kaks olulist võitu

19:01

Olümpia kurlinguturniiril puhkes ootamatu skandaal

18:52

Hollandlannad said ka 500 meetri distantsil kaksikvõidu Uuendatud

18:26

Kläbo ERR-ile: norralastena peamegi teatesõidu võitma

17:24

VIDEO | Ralf Aron tegi Austraalias karmi avarii, masin süttis põlema

16:59

Külm: see oli juba sõidu moodi sõit!

16:24

Vittozzi veatu laskmine tõi Itaaliale esimese laskesuusakulla, Külm 22. Uuendatud

16:10

Ebras sai Valencia velotuuril kukkumises vigastada

15:46

Võidulainele naasnud Paskotši ja Gent kerkisid neljandaks

15:30

Brignone võidutses ka suurslaalomis, hõbe läks jagamisele Uuendatud

15:01

Evans oli Rootsi rallil Toyota nelikvõidu esiotsas

14:28

Tartu Maratoni põhidistantsi võitis Kalev, naiste seas parim Mannima

14:10

Norra mehed teenisid teatesõidus kindla võidu, Itaalia sai pronksi Uuendatud

13:49

"Spordipühapäev" analüüsib Eesti olümpiakoondise pettumusi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo