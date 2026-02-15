Kläbo ERR-ile: norralastena peamegi teatesõidu võitma

Milano Cortina taliolümpiamängudel jätkus Norra meesmurdmaasuusatajate ülevõim, kui pühapäeval teeniti kuldmedal teatesõidus. Ala valitseja Johannes Hösflot Kläbo võitis oma üheksanda olümpiakulla, mis teeb temast kõigi aegade edukaima talisportlase.

Norra mehed edestasid finišis Prantsusmaad 22,2 ja Itaaliat 47,9 sekundiga. Esimesena jäi medalita Soome. ERR-i spordireporter Johannes Vedru sai Norra kuldselt nelikult pärast võistlust nende mõtteid küsida.

Mul on teile kõigile vaid üks küsimus ja ma soovin, et te vastaksite sellele eraldi: kui tähtis on teile, et te tegite võistkonnaga koos täna ajalugu?

Emil Iversen: See on väga tähtis! See on meie elu, treenime iga öö ja päev. See on lihtsalt unistus, et võita võistkondlik kuldmedal.

Martin Löwström Nyenget: Muidugi tähendab see kõike. Oleme selle nimel iga päev kõvasti vaeva näinud ja vaeva ei näe mitte ainult meie, aga tiimikaaslased, sõbrad ja perekond. Määrdemehed ja taustajõud näevad nii kõvasti vaeva ja see on tiimivõit, tähtis hetk.

Einar Hedegart: On suur au olla selle võistkonna liige ja eriline hetk võita oma esimene olümpiakuld. Saime pingeolukorras hakkama.

Johannes Hösflot Kläbo: Alati on väga eriline teatesõit võita ja norralastena on see midagi, mida peamegi tegema. Koos võistkonnaga seda pinge all olles teha on suurepärane tunne.