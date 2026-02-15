Norra mehed teenisid teatesõidus kindla võidu, Itaalia sai pronksi

Norra mehed ei tormanud konkurentidel eest ära ja esimese vahetuse järel oli vahe kümnenda nelikuga 37,9 sekundit, aga teise vahetuse lõpuks juba enam kui poolteist minutit. Norrakatega püsisid kõige lähemal kaasas Prantsusmaa ja Soome, aga Norra ankrumees Johannes Hösflot Kläbo ületas finišijoone juba uhkes üksinduses ja kindlustas tunni, nelja minuti ja 24,5 sekundiga olümpiakulla.

Prantsusmaa püsis teisel kohal (+22,2), aga Itaalia ankur, 35-aastane Federico Pellegrino püüdis kinni soomlase Niko Anttola ja tõi Itaaliale kodupubliku ees pronksi (+47,9), edestades soomlasi pea kümne sekundiga (+57,1).

Teatesõidus oli rajal vaid kümme nelikut, viienda koha sai Kanada (+1.12,3), kuuenda USA (+1.47,3), seitsmenda Tšehhi (+1.59,1), kaheksanda Saksamaa (+2.12,6), üheksanda Šveits (+2.45,0) ja viimase koha sai Rootsi (+3.28,8).

Enne võistlust:

Kui Norra naiskond vajas laupäeval võimsate rootslannade alistamiseks õnne, siis meeste nelik läheb teatesõidule vastu selge favoriidina ning olümpiavõitu lähevad püüdma Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget, Einar Hedegart ja mõistagi Johannes Hösflot Kläbo.

Kläbo tuli meeskonnaga olümpiavõitjaks ka 2018. aastal Pyeongchangis, aga neli aastat hiljem tuli Pekingis tunnistada Venemaa olümpiakomitee neliku paremust.

Kokku on stardis kümme meeskonda, Norrale pakuvad konkurentsi Šveits, Rootsi, Prantsusmaa, Kanada, Itaalia, USA, Saksamaa, Soome ja Tšehhi.

Eesti ei saa 1992. aastast alates esimest korda osaleda meeste teatesõidus, sest olümpiale pääses vaid kolm meest.