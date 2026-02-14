Briti skeletonisõitja oli olümpiatrassil omaette klassist

Milano Cortina olümpia meeste skeletoni võitis britt Matt Weston (3.43,33), kes edestas sakslasi Axel Jungki (+0,88) ja Christopher Grotheeri (+1,07).

28-aastane Weston domineeris võistlust igati. Kõigil neljal laskumisel püstitas ta rajarekordi ja see polnud ka mingi üllatus, kuna tegemist on 2025. aasta maailmameistriga. Tänavusel hooajal võitis MK-sarjas kõik kuus starti.

Teiseks tulnud Jungk kordas oma nelja aasta eest Pekingis saavutatud tulemust. Toona olümpiavõitjaks kroonitud Grotheer pidi nüüd leppima kahvatuima medaliga. Kuue hulka tulid ka Chen Wenhao (Hiina; +1,26), Amedeo Bagnis (Itaalia; +1,41) ja Felix Keisinger (Saksamaa; +1,81).

Sel alal pidanuks startima ka ukrainlane Vladõslav Heraskevõtš, aga korraldajad ei lubanud startida kiivriga, millel on kujutatud tema kodumaal sõjategevuses hukkunud lapsi ja kuna sportlane keeldus teisest kiivrist, siis ta diskvalifitseeriti.

Laupäeval on Milano Cortina mängudel kavas naiste skeletoni otsustavad sõidud.