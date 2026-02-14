X!

Mõni päev varem ebaõnnestunud austraallanna hüples olümpiavõitjaks

OM2026
Jakara Anthony
Jakara Anthony Autor/allikas: SCANPIX / CHINE NOUVELLE/SIPA
OM2026

Milano Cortina olümpial võitis esimest korda kavas olnud vigursuusatamise naiste paralleelküngaslaskumise austraallanna Jakara Anthony, kes alistas finaalis ameeriklanna Jaelin Kaufi kohtunike häältega 20:15.

Tavapärases küngalaskumises favoriidina startinud, aga põrunud Anthony jaoks kulges laupäevane võistlus edukamalt. Pärast enda jaoks kindlaid avaringe alistas ta veerandfinaalis ameeriklanna Olivia Giaccio 20:15 ja poolfinaalis ameeriklanna Elizabeth Lemley olukorras, kus vastane katkestas.

Finaalis läks Anthony vastamisi Kaufiga, kes on selle ala mullune maailmameister ja võitis ka ainsa tänavusel MK-hooajal kavas olnud võistluse. Sedapuhku jäi peale aga Anthony ja sai oma karjääri teise olümpiakulla pärast Pekingi küngaslaskumist.

Pronksiduellis oli Milano Cortina mängudel küngaslaskumise võitnud Lemley parem prantslannast Perrine Laffont'ist kõige napimalt 18:17.

Pühapäeval selgitavad sama distsipliini esimese olümpiavõitja ka mehed.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

olümpiauudised

18:01

Mõni päev varem ebaõnnestunud austraallanna hüples olümpiavõitjaks

17:42

VAATA OTSE | Kas lühem distants toob Liivile rohkem edu? Uuendatud

17:31

Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37. Uuendatud

17:16

Läti hokimehed avasid olümpial võiduarve

16:40

VIDEO | Anderssoni dramaatiline kukkumine rikkus favoriit Rootsi kullašansid

16:19

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

15:36

VIDEO | Johannes Vedru käis Alpe Cermisi tipus: ei võtnud higisekski!

15:10

Varnavskaja: terve maailm rääkis, et Malinin on ka vaimselt tugev

sport.err.ee värsked uudised

18:01

Mõni päev varem ebaõnnestunud austraallanna hüples olümpiavõitjaks

17:42

VAATA OTSE | Kas lühem distants toob Liivile rohkem edu? Uuendatud

17:31

Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37. Uuendatud

17:16

Läti hokimehed avasid olümpial võiduarve

16:40

VIDEO | Anderssoni dramaatiline kukkumine rikkus favoriit Rootsi kullašansid

16:19

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

15:36

VIDEO | Johannes Vedru käis Alpe Cermisi tipus: ei võtnud higisekski!

15:10

Varnavskaja: terve maailm rääkis, et Malinin on ka vaimselt tugev

14:55

Petrõkina jõudis Milanosse: ma ei tunne pinget

14:30

Norra naised kasutasid Rootsi ebaõnne ära, eestlannad said 13. koha Uuendatud

13:52

Soome suusaliit esitas Norra ja USA määrdetiimi tõttu protesti

13:36

Vince Carteri noored võitsid tähtede mängu turniiri, MVP oli 76ersi mees

13:08

Vetkal naasis põhikoosseisu võidukalt

12:34

TÄNA OTSE | Aigro ja Vagul tõusevad suurel mäel õhku

11:56

Kaljulaid: ei saa aru, kuidas tagasihoidlik kiiver on poliitiline akt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo