Mõni päev varem ebaõnnestunud austraallanna hüples olümpiavõitjaks

Tavapärases küngalaskumises favoriidina startinud, aga põrunud Anthony jaoks kulges laupäevane võistlus edukamalt. Pärast enda jaoks kindlaid avaringe alistas ta veerandfinaalis ameeriklanna Olivia Giaccio 20:15 ja poolfinaalis ameeriklanna Elizabeth Lemley olukorras, kus vastane katkestas.

Finaalis läks Anthony vastamisi Kaufiga, kes on selle ala mullune maailmameister ja võitis ka ainsa tänavusel MK-hooajal kavas olnud võistluse. Sedapuhku jäi peale aga Anthony ja sai oma karjääri teise olümpiakulla pärast Pekingi küngaslaskumist.

Pronksiduellis oli Milano Cortina mängudel küngaslaskumise võitnud Lemley parem prantslannast Perrine Laffont'ist kõige napimalt 18:17.

Pühapäeval selgitavad sama distsipliini esimese olümpiavõitja ka mehed.