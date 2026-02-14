X!

TÄNA OTSE | Darta Zunte läheb kolmandale sõidule 23. kohalt

Laupäeval selgitatakse Milano Cortina olümpiamängudel välja võitjad naiste skeletonisõidus, Eesti lipu alla kolinud Darta Zunte läheb võistluspäevale vastu 23. kohalt. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne kolmandast sõidust algab kell 19.00, kommenteerivad Emma Triin Seer ja Marek Seer.

Zunte tegi Eesti olümpiaajaloo esimese skeletonisõitjana reedel ajalugu ja tegi mõlemas sõidus tugeva stardi, kuid jäi finišis esimese 20 hulgast välja. 25-aastane Zunte koondtulemus pärast kaht sõitu on 1.57,79, otsustavale võistluspäevale läheb ta vastu 23. kohalt (+3,31).

Kolmanda sõidu eel on esikohal esimest olümpiamedalit jahtiv austerlanna Janine Flock, kelle koondajaks on 1.54,48. Talle järgneb sakslannade kolmik: teisel kohal on Susanne Kreher (+0,04), esikolmikusse mahub veel Jacqueline Pfeifer (+0,13) ja neljandal kohal jätkab Pekingis olümpiakulla võitnud Hannah Neise (+0,37).

NB! Pärast kolmandat sõitu lülitub ETV2 meeste suusahüpete suure mäe võistlusele, naiste skeletoni otsustavat sõitu näeb ERR-i spordiportaalist.

Toimetaja: ERR Sport

