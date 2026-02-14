X!

TÄNA OTSE | Võimsad rootslannad jahivad olümpiakulda ka teatesõidus

OM2026
OM2026

Milano Cotrina taliolümpiamängude murdmaasuusatamise programm jätkub laupäeval naiste 4 x 7,5 km teatesõiduga, milles on selgeks favoriidiks Rootsi nelik. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 12.50, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Vahur Leemets ja reporter on Johannes Vedru.

Rootsi naised on näidanud terve olümpia vältel võimu ja on võitnud seni üheksast medalist lausa seitse. Klassikasprindis teenisid Linn Svahn, Jonna Sundling ja Johanna Hagström kolmikvõidu, 20 km suusavahetusega sõidus ning 10 km vabatehnikasõidus tuli olümpiavõitjaks Frida Karlsson, kellele järgnes Ebba Andersson.

Rootsi laupäevasest nelikust jäi välja sprindipronks Hagström, aga Svahn, Andersson, Karlsson ja Sundling lähevad rajale selgete favoriitidena. Viimati tuli Rootsi naiskond olümpiavõitjaks 2014. aastal Sotšis, viimasel kahel olümpial on nad kogunud hõbeda ja pronksi.

Konkurentsi pakuvad muuhulgas Norra, neli aastat tagasi Pekingis hõbeda pälvinud Saksamaa, Soome, Šveits ja USA. Eestlannad kannavad numbrit 10 ning võistlevad koosseisus Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles ja Teesi Tuul.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

10:58

TÄNA OTSE | Darta Zunte läheb kolmandale sõidule 23. kohalt

10:45

VAATA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel Stelvio nõlvadel? Uuendatud

10:25

TÄNA OTSE | Kas lühem distants toob Liivile rohkem edu?

09:54

TÄNA OTSE | Eestlannad püüavad kohta jälitussõidus

08:30

TÄNA OTSE | Võimsad rootslannad jahivad olümpiakulda ka teatesõidus

01:29

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

01:23

Võimsalt alustanud Selevko jäi siis hätta: olin teises pooles väga väsinud Uuendatud

01:07

VIDEO | Kullasoosikute kavad läksid ootamatult aia taha

sport.err.ee värsked uudised

10:58

TÄNA OTSE | Darta Zunte läheb kolmandale sõidule 23. kohalt

10:45

VAATA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel Stelvio nõlvadel? Uuendatud

10:25

TÄNA OTSE | Kas lühem distants toob Liivile rohkem edu?

09:54

TÄNA OTSE | Eestlannad püüavad kohta jälitussõidus

09:27

Kalev/Cramo pikendas Lätis kindla võiduga oma ilusat seeriat

08:59

Kronbergs ja Šalkauskas püstitasid uued Eesti rekordid

08:30

TÄNA OTSE | Võimsad rootslannad jahivad olümpiakulda ka teatesõidus

01:29

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

01:23

Võimsalt alustanud Selevko jäi siis hätta: olin teises pooles väga väsinud Uuendatud

01:07

VIDEO | Kullasoosikute kavad läksid ootamatult aia taha

00:07

Malinini põrumise järel sai kulla Kasahstani üllatusmees, Selevko 16. Uuendatud

13.02

Markus Liivi teise distantsi eel: konkurents 500 meetris on veel tugevam

13.02

Karmi saatuse kiuste OM-ile jõudnud Naumov: olen enda üle väga uhke

13.02

ETV spordisaade, 13. veebruar

13.02

Laine suurslaalomi eel: tahan lihtsalt võimalikult kiiresti suusatada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo