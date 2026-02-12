Karlsson jättis Anderssoni taas kullata

Milano Cortina taliolümpiamängudel teenisid murdmaasuusatamise naiste 10 km eraldistardist vabatehnikasõidus kaksikvõidu rootslannad Frida Karlsson ja Ebba Andersson. Eesti naistest oli parim Keidy Kaasiku, kes sai 37. koha.

Karlsson näitas kohe distantsi algusest peale parimat minekut ning edestas Anderssoni finišis 46,4 sekundiga. Karlsson tuli Milano Cortinas teist korda olümpiavõitjaks, esimene kuldmedal riputati talle kaela laupäeval 10 + 10 km suusavahetusega sõidus, kus Andersson pidi samuti leppima hõbemedaliga.

Pjedestaali madalaimale astmele jõudis ameeriklanna Jessie Diggins, kes kaotas võitjale 49,7 sekundit. Talle järgnes Norra trio Astrid Oeyre Slind (+53,0), Heidi Weng (+56,9) ja Karoline Simpson-Larsen (+1.08,0).

Keidy Kaasiku liikus kogu distantsi 30. koha piirimail ja saavutas lõpuks 37. koha (+2.44,5). "Täna oli täitsa okei sõit. Viimase ringi esimene pikk tõus sai võib-olla natukene saatuslikuks, sest seal tuli suur vahe sisse. Rada oli tegelikult täitsa heas seisus. Kiire ja jäine. Ei olnud puder nagu eile [Kristjan] Ilvese sõidus," rääkis ta võistluse järel ERR-ile.

Kaidy Kaasiku oli kaksikõest 23 sekundit aeglasem ja lõpetas 43. positsioonil. Mariel Merlii Pulles sai 50. (+3.16,6) ja Teesi Tuul 62. koha (+3.49,1).

Enne võistlust:

Kokku läheb rajale 111 sportlast ning nende seas ka neli eestlannat: Keidy Kaasiku (stardinumber 2), Kaidy Kaasiku (10), Teesi Tuul (35) ja Mariel Merlii Pulles (45).

Pekingi olümpial sõideti 10 km distantsi klassikatehnikas. Kuldmedalile tuli tolles sõidus norralanna Therese Johaug, kelle järel teenisid kahvatumad medalid soomlannad Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski. Johaug on tänaseks tippspordiga lõpparve teinud, kuid soomlannad on stardinimekirjas olemas.