TÄNA OTSE | Taliolümpial stardib neli Eesti suusatajat

Milano Cortina taliolümpiamängudel jätkub murdmaasuusaprogramm täna naiste 10 km eraldistardist vabatehnikasõiduga. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 13.50. Võistlust kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Vahur Leemets, reporter on Johannes Vedru.

Kokku läheb rajale 111 sportlast ning nende seas ka neli eestlannat: Keidy Kaasiku (stardinumber 2), Kaidy Kaasiku (10), Teesi Tuul (35) ja Mariel Merlii Pulles (45).

Pekingi olümpial sõideti 10 km distantsi klassikatehnikas. Kuldmedalile tuli tolles sõidus norralanna Therese Johaug, kelle järel teenisid kahvatumad medalid soomlannad Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski. Johaug on tänaseks tippspordiga lõpparve teinud, kuid soomlannad on stardinimekirjas olemas.