TÄNA OTSE | Kas rootslannad alustavad murdmaaprogrammi edukalt?

Täna kell 13.50 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpiamängude murdmaasuusatamise naiste 10 + 10 km distantsilt. Kommenteerivad Tarmo Tiisler Ja Taavi Lehemaa, reporter Johannes Vedru.

Kokku kuulub stardinimekirja 70 suusatajat, teiste seas ka Eesti esindajad Kaidy Kaasiku (number 36), Keidy Kaasiku (41) ja Teiloora Ojaste (68). Kaasikud jäid aastavahetuse kandis Tour de Skil haigeks, aga viimastel nädalatel on nende vorm taas tõusuteel.

"Peale gripi põdemist oli loomulikult tervise taastamine ja oleme rahulikult treeninud. Nüüd kogume start-stardilt kiirust ja loodame, et olümpial saavad oma vormi näidata," sõnas treener Jaanus Teppan nädal enne avastarti ERR-ile.

Laupäeval toimuva sõidu favoriitide hulka tuleb kindlasti nimetada Jonna Sundlingut, Ebba Anderssoni, Frida Karlssonit ja Moa Ilarit. Nende ehk ohtlikeim rivaal on ameeriklanna Jessie Diggins, aga norralased ootavad kindlasti enim Heidi Wengilt ja Astrid Öyre Slindilt.

MK-sarjas on tänavu olnud seni kavas vaid üks suusavahteusega sõit, mis toimus juba kaks kuud tagasi Trondheimis. Siis haaras esikoha Diggins, kellele järgnesid Weng ja Andersson.

Toimetaja: Siim Boikov

