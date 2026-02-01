Õdede Kaasikute vorm on haigusest taastumise järel tõusuteel

Eesti viimaste aastate paremad naiste distantsisõitjad Keidy ja Kaidy Kaasiku on neid Tour de Ski ajal tabanud haiguse seljatanud. Vorm liigub tasapisi paremuse poole. Õdede juhendaja Jaanus Teppan esialgu väga suuri lubadusi anda ei taha.

"Treeningutel ei ole midagi valesti läinud. Sportlased on kaks korda viirushaiguses olnud, mis on väga suure lünga löönud meie olümpia ettevalmistusse," tunnistas Teppan intervjuus ERR-ile.

"Peale gripi põdemist oli loomulikult tervise taastamine ja oleme rahulikult treeninud. Nüüd kogume start-stardilt kiirust ja loodame, et olümpial saavad oma vormi näidata. Mina olen selles suhtes täiesti mõttetu, et ma ei oota midagi. Ma huviga ootan võistlust ja tahan näha, kuidas minema hakkab."

Keidy ja Kaidy Kaasiku jätkavad ettevalmistust Eestis ja lendavad Itaaliasse päris viimasel hetkel. "Ma arvan, et viimastel nädalatel on läinud paremaks. Iga start on paremini õnnestunud," lausus Keidy. Mida selleks on tehtud? "Tasapisi treeningutega tagasi tulnud. Lisanud kiirust ja mahtu," vastas ta.

Õde Kaidy lisas: "Jaanuari alguses tuli haigus ja see venis natuke. Võib-olla saigi heal ajal paus tehtud. Nüüd on vorm uuesti tõusuteel."