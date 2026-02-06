VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

XXV taliolümpiamängude avatseremoonia toimus Itaalia suurimal, kuulsal Giuseppe Meazza ehk tuntuma nimega San Siro staadionil, aga osa tseremooniast leidis aset ka Predazzos, Livignos ja Cortina d'Ampezzos.

Pärast show-osa toimunud sportlaste rongkäigul tõi Liiv lipu pidulikult püünele Milanos San Siro staadionil ja Talihärm kandis lippu Cortina olümpiakülas.

"Väga äge oli Eesti lippu olümpia avamisel kanda! Lipp oli uskumatult raske ja teekond, mis sellega pidi läbima, ka päris pikk," kommenteeris Talihärm kogemust.

"Pärast seda, kui me nii-öelda telepildist ära kadusime, tuli sellega veel paarsada meetrit kõndida. Aga Cortina tänavad olid rahvast täis ja meeleolu oli üle pea, väga lahe kogemus, selline au! Närv ei olnud sees.... kuni viimase sekundini, siis küll süda põksles täiega!" lisas ta.

"Mängud kenasti avatud ja mega kogemus! Siin staadionil on kerge tuul ja lipp läks küll kuidagimoodi sassi, aga sain olukorrast kenasti välja ja hiljem lehvis lipp kenasti!" vahendas oma muljeid Liiv.

Livignos vihtus Eesti delegatsioon aga vahvat kaerajaani. "Siin on rahvakultuur au sees, kiidame! Henry Sildaru keskel juhatab vägesid," rõõmustas avatseremooniat kommenteerinud Tarmo Tiisler.