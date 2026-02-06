X!

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

OM2026
Foto: Eero Vabamägi/Postimees
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängud avati reedel suurejoonelise avatseremooniaga. Eesti lippu kandsid kiiruisutaja Marten Liiv ja laskesuusataja Johanna Talihärm.

XXV taliolümpiamängude avatseremoonia toimus Itaalia suurimal, kuulsal Giuseppe Meazza ehk tuntuma nimega San Siro staadionil, aga osa tseremooniast leidis aset ka Predazzos, Livignos ja Cortina d'Ampezzos.

Pärast show-osa toimunud sportlaste rongkäigul tõi Liiv lipu pidulikult püünele Milanos San Siro staadionil ja Talihärm kandis lippu Cortina olümpiakülas.

"Väga äge oli Eesti lippu olümpia avamisel kanda! Lipp oli uskumatult raske ja teekond, mis sellega pidi läbima, ka päris pikk," kommenteeris Talihärm kogemust.

"Pärast seda, kui me nii-öelda telepildist ära kadusime, tuli sellega veel paarsada meetrit kõndida. Aga Cortina tänavad olid rahvast täis ja meeleolu oli üle pea, väga lahe kogemus, selline au! Närv ei olnud sees.... kuni viimase sekundini, siis küll süda põksles täiega!" lisas ta.

"Mängud kenasti avatud ja mega kogemus! Siin staadionil on kerge tuul ja lipp läks küll kuidagimoodi sassi, aga sain olukorrast kenasti välja ja hiljem lehvis lipp kenasti!" vahendas oma muljeid Liiv.

Livignos vihtus Eesti delegatsioon aga vahvat kaerajaani. "Siin on rahvakultuur au sees, kiidame! Henry Sildaru keskel juhatab vägesid," rõõmustas avatseremooniat kommenteerinud Tarmo Tiisler.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

22:26

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

20:35

VAATA OTSE | Milano Cortina taliolümpia algab uhke avatseremooniaga Uuendatud

20:13

Tiisler enne OM-i avamist: saame lõpuks teha seda, mis on see

18:53

OM-i võistkonnavõistlust läksid avapäeva järel juhtima USA iluuisutajad

17:34

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

15:18

Botn ja Lägreid jäävadki segateatesõidust eemale

14:14

Kanada hokikoondis pidi tegema koosseisus kaks muudatust

sport.err.ee värsked uudised

23:35

Norra kõrgliigaks valmistuv Soomets mängis valitseva meistri vastu poolaja

22:26

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

22:20

Pärnu oli Šiauliaist kindlalt üle ja Balti liiga tabeliseis ei muutunud

21:55

Saal tabas kümnest viskest üheksa, aga Keila ei saanud VEF-ile vastu

21:44

Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme Uuendatud

20:35

VAATA OTSE | Milano Cortina taliolümpia algab uhke avatseremooniaga Uuendatud

20:13

Tiisler enne OM-i avamist: saame lõpuks teha seda, mis on see

19:51

Teisel perioodil mängu käest lasknud saalihokikoondis kaotas Saksamaale

19:25

Operatsioonil käinud Ingebrigtsen jätab tõenäoliselt vahele kogu hooaja

18:53

OM-i võistkonnavõistlust läksid avapäeva järel juhtima USA iluuisutajad

17:59

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

17:34

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

16:15

Kriisa jäi endise koduülikooli vastu nullile

15:43

Võrkpalli Balti liigas tõmmatakse põhiturniirile joon alla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo