FOTOD | Milano Cortina taliolümpia algas uhke avatseremooniaga

XXV taliolümpiamängude avatseremoonia toimus Itaalia suurimal, kuulsal Giuseppe Meazza ehk tuntuma nimega San Siro staadionil, aga osa tseremooniast leidis aset ka Predazzos, Livignos ja Cortina d'Ampezzos.

Eesti Olümpiakomitee valis avatseremoonia lipukandjateks kiiruisutaja Martin Liivi ja laskesuusataja Johanna Talihärma. Liiv tõi lipu pidulikult püünele Milanos San Siro staadionil ja Talihärm kandis lippu Cortina olümpiakülas.

Võõrustajariigi Itaalia koondises omistati lipukandmise au murdmaasuusatajale Federico Pellegrinole ja kiiruisutajale Arianna Fontanale (Milanos) ning mäesuusatajale Federica Brignonele ja kurlingumängijale Amos Mosanerile (Cortinas).

Avatseremoonial esinesid teiste seas kuulus Itaalia tenor Andrea Bocelli ja USA laulja Mariah Carey.