X!

FOTOD | Milano Cortina taliolümpia algas uhke avatseremooniaga

OM2026
{{1770369420000 | amCalendar}}
Milano Cortina taliolümpiamängude avatseremoonia
Vaata galeriid
88 pilti
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängud kuulutati ametlikult avatuks reedel toimunud suurejoonelise avamistseremoonia. Olümpiatule süütasid Milanos Itaalia mäesuusakuulsused Alberto Tomba ja Deborah Compagnoni, Cortinas sai au osaliseks Sofia Goggia.

XXV taliolümpiamängude avatseremoonia toimus Itaalia suurimal, kuulsal Giuseppe Meazza ehk tuntuma nimega San Siro staadionil, aga osa tseremooniast leidis aset ka Predazzos, Livignos ja Cortina d'Ampezzos.

Eesti Olümpiakomitee valis avatseremoonia lipukandjateks kiiruisutaja Martin Liivi ja laskesuusataja Johanna Talihärma. Liiv tõi lipu pidulikult püünele Milanos San Siro staadionil ja Talihärm kandis lippu Cortina olümpiakülas.

Võõrustajariigi Itaalia koondises omistati lipukandmise au murdmaasuusatajale Federico Pellegrinole ja kiiruisutajale Arianna Fontanale (Milanos) ning mäesuusatajale Federica Brignonele ja kurlingumängijale Amos Mosanerile (Cortinas).

Avatseremoonial esinesid teiste seas kuulus Itaalia tenor Andrea Bocelli ja USA laulja Mariah Carey. 

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

00:57

VIDEO | Olümpiatule süütamise au jäi Itaalia mäesuusakuulsustele

00:31

FOTOD | Milano Cortina taliolümpia algas uhke avatseremooniaga Uuendatud

06.02

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

06.02

Tiisler enne OM-i avamist: saame lõpuks teha seda, mis on see

06.02

OM-i võistkonnavõistlust läksid avapäeva järel juhtima USA iluuisutajad

06.02

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

06.02

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

06.02

Botn ja Lägreid jäävadki segateatesõidust eemale

sport.err.ee värsked uudised

00:57

VIDEO | Olümpiatule süütamise au jäi Itaalia mäesuusakuulsustele

00:31

FOTOD | Milano Cortina taliolümpia algas uhke avatseremooniaga Uuendatud

06.02

Norra kõrgliigaks valmistuv Soomets mängis valitseva meistri vastu poolaja

06.02

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

06.02

Pärnu oli Šiauliaist kindlalt üle ja Balti liiga tabeliseis ei muutunud

06.02

Saal tabas kümnest viskest üheksa, aga Keila ei saanud VEF-ile vastu

06.02

Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme Uuendatud

06.02

Tiisler enne OM-i avamist: saame lõpuks teha seda, mis on see

06.02

Teisel perioodil mängu käest lasknud saalihokikoondis kaotas Saksamaale

06.02

Operatsioonil käinud Ingebrigtsen jätab tõenäoliselt vahele kogu hooaja

06.02

OM-i võistkonnavõistlust läksid avapäeva järel juhtima USA iluuisutajad

06.02

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

06.02

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

06.02

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

06.02

Kriisa jäi endise koduülikooli vastu nullile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo