Tiisler enne OM-i avamist: saame lõpuks teha seda, mis on see

Esimeste Eesti sportlastena on Milano Cortina OM-il võistlustules olnud kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill, kes alagrupiturniiril seni peetud neljast mängust teeninud ühe võidu. "Mul on hea meel, et kurling algas enne OM-i algust, mis tähendab, et nad saavad natuke rohkem tähelepanu. Muidu see võib-olla lahustuks sinna üldisesse kompotti ära, aga praegu nad on ikka Eesti rahva lemmikud," rääkis Tiisler reedel "Ringvaates".

Kui spordiprogramm Milano Cortinas käib juba täies hoos, siis ametlikult algavad mängud ikkagi reede õhtul suurejoonelise avatseremooniaga, mida näeb alates kella 20.45-st ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Tiisler näitas "Ringvaates" avatseremooniaks kokku pandud materjale. "Siin on 107 lehekülge, võib-olla isegi natuke rohkem. Me kindlasti ei kanna kõike seda ette: see ongi üks meie põhilisi töid, spordikommentaatoritena on rääkimise soolikas meil suhteliselt hästi arenenud ja et me ei räägiks kogu seda pidu jutuvadaga. Peame suutma pista kahe-kolme lause kaupa vahele midagi, mis annaks konteksti juurde ja kõik," selgitas ta.

"Ootan väga, kuidas meie sportlastel läheb," kinnitas koos Tiisleriga avatseremooniat kommenteeriv Kalkun. "Hoian kindlasti pöialt Kristjan Ilvesele, olen tema võistlusi viimastel aastatel palju kommenteerinud ja see on olnud justkui Ameerika mägedel olemine. Ma väga loodan, et ta sekkub esikuuiku mängu."

"Mina olen väga-väga elevil, ma üldse ei varja seda!" muheles Tiisler. "Sellel on üks väga kindel põhjus, kuna ERR ei ole kümme aastat saanud olümpiamänge otseülekannetena vahendada. Oleme küll teinud lugusid, sportlastel lennujaamas vastas käinud, aga kui sa oled hingelt spordireporter, siis see ei ole see. Nüüd me saame teha seda, mis on see. Olen ikkagi üle keskmise elevil, toit läks täna väga raskelt alla ja ma tahan, et see hakkaks juba peale!"

Mõistagi on Tiislerile OM-il südamelähedaseks laskesuusatajad, aga tema teine suur lemmik on murdmaasuusataja Alvar Johannes Alev. "Ta võiks täita oma unistuse sõita olümpial kümne parema hulka. Aus töömees, väga sihikindel mees, kes on näinud tohutult vaeva ja väärib seda, et saada autasu kätte."