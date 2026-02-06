VAATA OTSE | Milano Cortina taliolümpia algab uhke avatseremooniaga

Täna kell 20.45 algab ETV-s, ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis otseülekanne Milano Cortina taliolümpiamängude avatseremooniast. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Kristjan Kalkun, reporteritena on kohapeal Maarja Värv, Anu Säärits, Debora Saarnak, Johannes Vedru ja Ivar Lepik.

NB! ETV-s algab kell 21.00 Aktuaalne Kaamera ning otseülekanne avatseremooniast jätkub kell 21.30. ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis näeb avatseremooniat täispikkuses.

XXV taliolümpiamängude avatseremoonia toimub Itaalia suurimal, kuulsal Giuseppe Meazza ehk tuntuma nimega San Siro staadionil, aga osa tseremooniast leiab aset ka Predazzos, Livignos ja Cortina d'Ampezzos.

Eesti Olümpiakomitee valis avatseremoonia lipukandjateks kiiruisutaja Martin Liivi ja laskesuusataja Johanna Talihärma. Liiv toob lipu pidulikult püünele Milanos San Siro staadionil ja Talihärm kannab lippu Cortina olümpiakülas.

Võõrustajariigi Itaalia koondises omistati lipukandmise au murdmaasuusatajale Federico Pellegrinole ja kiiruisutajale Arianna Fontanale (Milanos) ning mäesuusatajale Federica Brignonele ja kurlingumängijale Amos Mosanerile (Cortinas).

Avatseremoonia eel vahendavad ERR-i reporterid muljeid erinevatest olümpiapaikadest. Avatseremoonial esinevad teiste seas kuulus Itaalia tenor Andrea Bocelli ja USA laulja Mariah Carey.