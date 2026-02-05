Hokikulda ihkav USA naiskond alustas olümpiaturniiri võiduga

Seni vaid korra olümpifinaalist välja jäänud USA kasuks viskas kaks väravat Hayley Scamurra, ühe värava ja ühe tulemusliku sööduga toetas omasid abikapten Alex Carpenter.

Teine A-alagrupi esimese võistluspäeva kohtumine Pekingi olümpiavõitja Kanada ja Soome vahel lükkus edasi, kuna Soome koondist vaevab kõhuviirus.

B-grupi esimeses mängus oli Rootsi parem Saksamaast 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) ja võõrustaja Itaalia rõõmustas kodupublikut 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) võiduga Prantsusmaa üle.

Naiste jäähokiturniiril on kaks viieliikmelist alagruppi. Neist esimene on tasemelt tugevam ja sealt pääsevad kõik edasi ka veerandfinaali. Teisest jõuavad edasi kolm paremat.