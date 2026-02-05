X!

Hokikulda ihkav USA naiskond alustas olümpiaturniiri võiduga

Naiste jäähoki. USA - Tšehhi
Naiste jäähoki. USA - Tšehhi
Ameerika Ühendriikide jäähokinaiskond alustas Milano Cortina olümpiaturniiri A-alagrupis 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) võiduga Tšehhi üle.

Seni vaid korra olümpifinaalist välja jäänud USA kasuks viskas kaks väravat Hayley Scamurra, ühe värava ja ühe tulemusliku sööduga toetas omasid abikapten Alex Carpenter.

Teine A-alagrupi esimese võistluspäeva kohtumine Pekingi olümpiavõitja Kanada ja Soome vahel lükkus edasi, kuna Soome koondist vaevab kõhuviirus.

B-grupi esimeses mängus oli Rootsi parem Saksamaast 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) ja võõrustaja Itaalia rõõmustas kodupublikut 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) võiduga Prantsusmaa üle.

Naiste jäähokiturniiril on kaks viieliikmelist alagruppi. Neist esimene on tasemelt tugevam ja sealt pääsevad kõik edasi ka veerandfinaali. Teisest jõuavad edasi kolm paremat.

