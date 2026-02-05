Soome hokikoondis haigestus kõhugrippi, mäng Kanadaga lükati edasi

Neljal olümpial pronksmedali võitnud Soome naiste hokikoondise kommunikatsioonijuht Henna Malmberg kinnitas Yle-le, et naiskonda on tabanud noroviiruse ehk maakeeli kõhugripi puhang. Nii said 23-pealisest võistkonnast neljapäeva hommikul Milanos treeningul jääle tulla vaid kümme naist.

Juba neljapäeva õhtul pidid soomlannad A-alagrupi raames kohtuma kõigil olümpiamängudel finaalis mänginud tiitlikaitsja Kanadaga,

"Meil ei ole eriti hea olukord, sest jääl on kaheksa väljakumängijat ja kaks väravavahti. Küsimärke on palju, aga valmistume eesootavaks matšiks tavapärasel moel: teeme kõik, mis meie võimuses ja kontrollime seda, mida saame kontrollida," rääkis Yle-le kaitsja Nelli Laitinen.

"Ilmselt ei oleks see eriti lõbus mäng, meil saaks jaks üsna ruttu otsa," tõdes peatreener Tero Lehterä. "Loodetavasti saame tervise esikohale seada: peame meeles pidama, et jääl on ka teine võistkond ja igasuguste viirustega on alati oht nakkuseks," lisas ta.

Pärastlõunal selgus, et Soome ei pea vähemalt andma loobumiskaotust ning hokiturniiri ajakava muudetakse nii, et Soome ja Kanada vaheline mäng toimub 12. veebruaril, päev enne veerandfinaalide algust.