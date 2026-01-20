Linnalt loa saanud Narva Trans kolis treeningutega ebaturvalisse halli

21. novembril teatas Narva linnavalitsus, et neile laekunud esialgse auditi kohaselt on 2024. aasta novembris avatud hall, mis maksis seitse miljonit eurot, ebaturvaline, vahendab Soccernet.ee.

Detsembris plusskraadidega Kalev-Fama kunstmuruväljakul ning seejärel pakase tõttu jõusaalis ja Fama platsi kõrval asuvas imepisikeses maneežis uuele hooajale põhja ladunud Transile avati teisipäeval jalgpallihalli uks.

Narva meer Katri Raik teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et kuniks laekub auditi lõppversioon, tohib Transi profimeeskond jalgpallihalli kasutada kolm kuni neli tundi päevas. Seda kõike eeldusel, et õues valitseb rahulik ilm, sest tiheda lumesaju tõttu võib kuppel kokku vajuda.

Trans peab uue hooaja eel mitu treeningmängu, millest üks leidis aset juba möödunud nädalavahetusel Tartu Tammeka vastu. Narva hallis toimuma pidanud matš peeti hoopis EJL-i hallis.