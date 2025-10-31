Jaapanisse siirdunud Morgenson: mänguaega on jagunud piisavalt

Tapalt pärit joonemängija sai eksootilise võimaluse tänu Dener Jaanimaale. "Eestlasi on tõusva päikese maal ka enne mänginud ning tänu nendele avanes ka minul võimalus seal mängida. Käisin kohapeal ja tundus, et nemad on rahul ning otsustasin klubi vahetada. Kultuur on täiesti teistsugune, kuid vaatamata keelebarjäärile on seni klubi poolt minu jaoks kõik hästi korraldatud," alustas 23-aastane mängumees.

Jaapani klubi Daido on selle hooaja algusega teeninud kaheksa mänguga üheksa punkti, millega paiknetakse liigas kuuendal kohal. "Meil on suhteliselt noor tiim, kus ma olen ainus välismaalane," jätkas Morgenson. "Eesmärk on peamiselt jääda kuue hulka, mis tagab koha väljalangemismängudel. Isiklikult saan rahul olla, kuna mänguaega on jagunud piisavalt ning hakkan ka mängutempoga harjuma."

Meeste käsipallikoondis peab 1. ja 2. novembril kaks sõpruskohtumist Soome koondisega. Viimati mindi põhjanaabritega ametlikus mängus vastamisi 2021. aastal, kui jäädi neile MM-valikmängus alla 30:35.

Peatreener Kaj Kekki sõnul on nädalavahetuse suurim eesmärk laagris õpitu praktikas maksma panna. "Kekki tundub olevat hästi konkreetne treener," jätkas Morgenson. "Ta teab, mida ta soovib ning proovib seda meile selgeks teha. Tegemist ja uute asjade õppimist on meil igatahes palju, kuid kõik on seni end heast küljest näidanud ning iga trenniga sulanduvad õpitud asjad järjest rohkem sisse. Ootame juba põnevusega, kuidas need asjad nädalavahetuse mängudes platsil paistavad."

Pikemate laagrite juurde kuuluvad meeste koondisel ka platsivälised tegevused. Neljapäeva õhtul nauditi Kääriku spordikeskuse luksust ning veedeti aega taastumistoas ja näiteks reede õhtul ootab ees viktoriin. "See kõik käib spordi juurde. Uni, toitumine ja taastumine on sama tähtsad kui see töö, mida teeme platsil. Käärikul oleme saanud võimaluse näiteks infrapunasaunaks ja jäävanniks. Samuti annavad kogu nädalale kõvasti juurde need hetked, mida väljaspool trenne koos veedame, seetõttu on hea, et meile tegevusi tehakse. Koosveedetud aeg on niigi lühike – mis me ikka niisama toas passime," lõpetas Morgenson.

Mängud Soomega toimuvad Kääriku pallihallis laupäeval, 1. novembril algusega kell 17 ning pühapäeval, 2. novembril kell 11.

Meeste käsipallikoondise koosseis:

Madis Valk, Armis Priskus, Mathias Rebane, Patrick Padjus, Aron Leppik, Martin Lepik, Hendrik Varul, Artur Morgenson, Ülljo Pihus, David Mamporia, Vahur Oolup, Oskar Luks, Kermo Saksing, Hendrik Koks, Mihkel Lõpp, Kristofer Liedemann, Ilja Kosmirak, Karl Roosna.

Treenerid: Kaj Kekki, Janar Mägi