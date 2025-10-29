X!

Priskus klubist ja koondisest: olen end leidnud ja puuri lukku pannud

Käsipalli Eesti koondis
Armis Priskus
Armis Priskus Autor/allikas: Joonas Kuuskla / Eesti Käsipalliliit
Käsipalli Eesti koondis

Eesti meeste käsipallikoondis kogunes sel nädalal laagrisse Käärikule. Uue peatreeneri käe all osaleb treeningutel ka Saksamaal palliv väravavaht Armis Priskus, kellega käsipalliliit vestles nii klubi tegevusest kui ka esimestest muljetest uuendatud koosseisus koondises.

Teist aastat Saksamaa kolmandas liigas mängiv Priskus asetseb EHV Aue klubiga pärast kümmet kohtumist kuueteistkümne meeskonna konkurentsis neljandal kohal. "Algus läks meil erinevate vigastuste tõttu rabedalt," rääkis koondise väravavaht hooajast. "Nüüd pole me neli mängu kaotusevalu tundnud ning meeste naasmisega oleme oma mängu üles leidnud."

Priskus mängib Saksamaal ühes klubis teise koondisekaaslase, Mihkel Lõpuga, kes oli üks neist, kes vigastusepausilt naasis. "Kahe hooaja vahel olid meeskonnas väikesed muudatused, kuid tase jäi samaks. Isiklikus plaanis olin ka ise kimpus väikese hädaga, kuid nüüd olen end leidnud, puuri lukku pannud ning viimased matšid pea terve aja platsil rassinud," jätkas 25-aastane väravavaht.

Eesti meeste koondis kogunes sel nädalal Käärikul ning laager kulmineerub laupäeval ja pühapäeval, kui peetakse kaks sõpruskohtumist Soomega. Suuremas plaanis vaadatakse juba ette jaanuari alguses toimuvatele 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste valikmängude esimesele faasile. Koondise koosseisust leiame segu tuttavatest nimedest ja uutest noorest tulevikulootustest.

"Hetkel vist on parim öelda, et kõik on uus ja huvitav," analüüsis Priskus esimesi treeninguid uue peatreeneri käe all. "Eks see võtab veel omajagu aega, et mingeid täpsemaid vastuseid anda. Meil on liitunud noori mängumehi, kuid võistkonna sees on kliima hea ning mul on alati tore Eestisse oma poiste juurde tulla, kellega aastaid koos või vastakuti mänginud oleme."

"Keskendume kindlasti hetkel enda asjadele," vastas väravavaht küsimusele, et kui palju Soome mängudeks ettevalmistusi tehakse. "Proovime uued joonised enne paika saada ja siis ehk nädala lõpuks jõuame natukene ka konkreetse vastaseks valmistumise juurde. Suurt eeltööd nendeks kohtumisteks vastaste kohta teha vaja ei ole."

Teist aastat Saksamaal pallival ning Rasmus Otsa puudumisel suure tõenäosusega Eesti kindlaks esinumbriks tõusval Priskusel on hetkel taskus leping selle hooaja lõpuni. "Tuleb see hooaeg rahulikult ära teha ja siis vaatame, eks mul on ikka lootus järjest kõrgemale ronida ning loodan, et head esitused toovad põnevaid pakkumisi," lõpetas ka Eesti firmas kaugtööd tegev Priskus oma tuleviku kohta lisades.

Meeste käsipallikoondise koosseis laagriks:

Madis Valk, Armis Priskus, Mathias Rebane, Patrick Padjus, Aron Leppik, Martin Lepik, Hendrik Varul, Artur Morgenson, Ülljo Pihus, David Mamporia, Vahur Oolup, Oskar Luks, Kermo Saksing, Hendrik Koks, Mihkel Lõpp, Kristofer Liedemann, Ilja Kosmirak, Karl Roosna

Toimetaja: Anders Nõmm

