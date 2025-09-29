X!

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

Kurling
Rootsi meeskond Fredrik Nymani juhtimisel.
Rootsi meeskond Fredrik Nymani juhtimisel. Autor/allikas: Andres Mets/Eesti Curlingu Liit
Kurling

Nädalavahetusel Tallinnas Tondiraba jäähallis toimunud meeste kurlingu MK-etapil läks esikoht teist aastat järjest Rootsi. Eesti meeskonnad sel korral alagrupist edasi ei pääsenud.

Võitjaks tuli taaskord Fredrik Nymani juhitud Rootsi, kes alistas pingelises finaalis 8:5 tulemusega Šveitsi esinduse Jan Iseli juhtimisel.

Pronksimängus jäi Soome esindus Kalle Kiiskineni juhtimisel alla Manuel Jermanni meeskonnale tulemusega 6:4 ning seega ka turniiri kolmas koht läks sel korral Šveitsi.

Eestit esindasid Eesti esinduskoondis kapten Eduard Veltsmani juhtimisel ning Erki Lille meeskond. Eesti meeskonnad sel korral alagrupist edasi ei pääsenud.

Eesti meestekoondis mängib sel hooajal koosseisus kapten Eduard Veltsman, Mihhail Vlassov, Konstantin Dotsenko, Janis Kiziridi ja Igor Dzenzeljuk ning hetkel valmistub meeskond novembri lõpus toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks, kus mängitakse B-divisjonis. Mullu sai Eesti EM-il kuuenda koha. Enne tiitlivõistlust võisteldakse novembri keskpaigas Soomes toimuval Hyvinkää turniiril.

Toimetaja: Henrik Laever

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

