Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

Eesti meestekoondis mängib sel hooajal koosseisus kapten Eduard Veltsman, Mihhail Vlassov, Konstantin Dotsenko, Janis Kiziridi ja Igor Dzenzeljuk ning hetkel valmistub meeskond novembri lõpus toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks, kus mängitakse B-divisjonis. Mullu sai Eesti EM-il kuuenda koha. Enne tiitlivõistlust võisteldakse novembri keskpaigas Soomes toimuval Hyvinkää turniiril.

Pronksimängus jäi Soome esindus Kalle Kiiskineni juhtimisel alla Manuel Jermanni meeskonnale tulemusega 6:4 ning seega ka turniiri kolmas koht läks sel korral Šveitsi.

Võitjaks tuli taaskord Fredrik Nymani juhitud Rootsi, kes alistas pingelises finaalis 8:5 tulemusega Šveitsi esinduse Jan Iseli juhtimisel.

Nädalavahetusel Tallinnas Tondiraba jäähallis toimunud meeste kurlingu MK-etapil läks esikoht teist aastat järjest Rootsi. Eesti meeskonnad sel korral alagrupist edasi ei pääsenud.

