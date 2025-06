Levadia täienes peatreener Torrese pojaga

"2006. aastal sündinud mängija liitub Tallinnas baseeruva klubiga pärast muljetavaldavat hooaega Levante UD U19 meeskonnas, kus ta teenis regulaarselt mänguminuteid ning paistis silma mängulugemise ja stabiilsuse poolest," teatas Levadia.

"Torres veetis oma senise karjääri Levante süsteemis, mängides 2024/25 hooajal koguni 31 kohtumist ning kogudes üle 2500 mänguminuti. Kolme väravaga keskpoolkaitsja kohta näitas ta ka ründefaasis aktiivsust, ent tema suurim tugevus peitub pigem mängu tempomääramises ja kaitseliini toetavas töövõimes."

18-aastane jalgpallur kandideeris noortevõistkonnas regulaarselt ka kaptenipaela. "Torres liitub meeskonnaga eesmärgiga integreeruda esindustiimi ning U-21 koosseisu," lisas Levadia klubi.

Noormängija ise oli lepinguga väga rahul. "Ootan väga, et saaksin anda endast kõik meeskonna heaks, et saavutada meie ühine eesmärk. Ma usun, et me saavutame selle koos!" sõnas ta.

Levadia omanik Viktor Levada lisas: "Me usume ja loodame, et temast sirgub samasugune jalgpallur nagu tema isa. Soovime talle palju edu profikarjääris ning võtame ta suurima hea meelega vastu FCI Levadia ridadesse!"