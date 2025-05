TÄNA OTSE | Kellest saab segapaaride kurlingu maailmameister?

Pekingis olümpiavõitjaks tulnud Itaalia paar Stefania Constantini - Amos Mosaner on läbinud senise võistluse täiseduga, sest alagrupis võideti kõik üheksa kohtumist ja poolfinaalis saadi jagu ka Eesti paarist Marie Kaldvee - Harri Lill 7:6.

Šotimaa paar Jennifer Dodds - Bruce Mouat kuulus Itaaliaga samasse alagruppi ja pidi omavahelises tunnistama vastaste 7:4 paremust. Lisaks kaotati veel Lõuna-Koreale ja jõuti finaali läbi veerandfinaali, kus alistati USA 7:5. Poolfinaalis saadi jagu Austraaliast 9:6.

Dodds ja Mouat on tulnud segapaariskurlingu maailmameistriks 2021. aastaks, kuid mõlemal on suured saavutused ka tavakurlingus: Dodds on Briti naiskonnaga Pekingi olümpiavõitja ja Mouat meeskonnaga toonane hõbe ning kahekordne maailmameister, sealhulgas tänavu.