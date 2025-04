Kaldvee ja Lille treener: võtame kaotustest õppetunni

Austraalia asus esimeste voorudega juhtima ning neljanda vooru lõppedes oli seis 5:1 Austraalia kasuks. Järgnevates voorudes õnnestus Eestil oma seisu veidi parandada, kuid viimasesse vooru mindi siiski vastase ülekaalus 7:4. Viimase vooru keskel kadus paraku eestlastel teoreetilinegi võimalus kolme punkti saamiseks, mistõttu vooru lõpuni ei mängitud ning kohtumise tulemuseks jäi 7:4 Austraalia kasuks.

Eesti paari treener Steffen Walstad kommenteeris, et võistkonnal on tekkinud raskusi jää lugemisega.

"Oleme alustanud hästi kolme võiduga, kuid peale vihmaseid päevi on jääolud veidi muutunud ning hetkel proovime kohaneda. Oleme eesmärgile lähemal, kuid vajame veel veidi aega, et võistelda nii, nagu teame, et suudame. Seega võtame oma kaotustest õppetunni ja püüame edaspidi kohaneda," ütles Walstad.

Eesti aja järgi keskööl kohtutakse Jaapaniga (3-2), kellega Eesti (3-2) jagab hetkel B-alagrupis neljandat kohta. Edetabeli tipus on jätkuvalt Austraalia (4-1), kes jagab esikohta Norra ja USA-ga (mõlemad 4-1).

Jaapani esindajad Chiaki Matsumura ja Yasumasa Tanida on hetkel maailma edetabelis kuuendad, kuid neil on ette näidata 2023. aasta MM-i hõbemedal.

Eesti ja Jaapani kohtumist saab vaadata ETV2 vahendusel.