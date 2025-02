Kaldvee ja Lill alustavad kodust MK-etappi: meie enda vorm on väga hea

Segapaari MK-etappi peetakse Tallinnas üheksandat korda, koduse võistluse favoriitideks on Marie Kaldvee ja Harri Lill, kes hoiab maailma edetabelis esikohta.

"Ma arvan, et meie enda vorm on väga hea. Nagu me oleme enne öelnud, siis heade jäätingimustega oleme üldiselt väga head, natuke keerulisemate jäätingimustega on meil võib-olla rohkem arenguruumi, aga endiselt arvan, et suudame väga hästi mängida iga vastase vastu. Ka need mängud, mis me kaotanud oleme, on tegelikult olnud väga napikad, nii et ei ole põhjust muretsemiseks," kommenteeris Kaldvee.

Tallinnas on kohal edetabeli teine kurlingupaar Tahli Gill ja Dean Hewitt Austraaliast, kes on Kaldvee ja Lille jaoks tulevased MM-i alagrupivastased, samuti edetabeli kolmas paar Norrast, Magnus Nedregotten ja Kristin Skaslien.

"Meil kunagi varem ei ole Austraalia tiimi Eestis mängimas käinud, aga tore, et MK-sarja kolm parimat tiimi on Eestis kohal ja eestlastele tunnustus ka: väga head jäätingimused on, väga head vastased ja nii need tiimid tulevad ka," sõnas Lill.

Eesti läheb kodusel turniiril püüdma vähemalt poolfinaalikohta. "Ühtemoodi vormis püsida on päris keeruline, ikka on madalamaid ja kõrgemaid hetki hooaja sees ja terve tuleb ka püsida," tõdes Lill. "Endalgi on tunda, et hooaeg on olnud päris pikk ja keha ei ole enam päris nii ideaalne kui võimalik, aga oleme Marie ja treeneritega päris hästi koormust sättinud, et see tunne hooaja lõpuks oleks värske. Mul endal näiteks on palju parem tunne kui eelmisel aastal."

MK-etapi võitjad selguvad pühapäeval.